Арде Турану прогнозируют уход из Шахтера в европейский гранд

Бывший полузащитник «Фенербахче» Сельчук Шахин высказал мнение о будущем главного тренера «Шахтера» Арды Турана.

По его словам, Туран рано или поздно возглавит «Галатасарай», за который выступал в разные периоды карьеры, или мадридский «Атлетико».

«Не знаю, что будет с Оканом Буруком. Возможно, он продолжит тренировать «Галатасарай» или уйдет в более крупный клуб. Путь Турана неизбежно пересечется с «Галатасараем». А возможно, после «Шахтера» он попробует свои силы в Европе – «Атлетико» его ценит», – цитирует легенду турецкий канал Lig Radyo.