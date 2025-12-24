Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
24 декабря 2025, 22:02
Арде Турану прогнозируют уход из Шахтера в европейский гранд

Наставник может возглавить «Галатасарай» или «Атлетико»

Арде Турану прогнозируют уход из Шахтера в европейский гранд
ФК Шахтер. Арда Туран

Бывший полузащитник «Фенербахче» Сельчук Шахин высказал мнение о будущем главного тренера «Шахтера» Арды Турана.

По его словам, Туран рано или поздно возглавит «Галатасарай», за который выступал в разные периоды карьеры, или мадридский «Атлетико».

«Не знаю, что будет с Оканом Буруком. Возможно, он продолжит тренировать «Галатасарай» или уйдет в более крупный клуб. Путь Турана неизбежно пересечется с «Галатасараем». А возможно, после «Шахтера» он попробует свои силы в Европе – «Атлетико» его ценит», – цитирует легенду турецкий канал Lig Radyo.

Арда Туран чемпионат Испании по футболу чемпионат Турции по футболу Суперлига Ла Лига Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
