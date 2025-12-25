Кучер покинул Черноморец, КАН набирает разгон, рождественские поздравления

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 24 декабря.

1. Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером

Специалист покинул клуб Первой лиги

2. Фавориты на высоте. Как выглядят турнирные таблицы КАН-2025 после 1-го тура

По три очка на старте турнира в Марокко взяли все топ-команды

3A. Гол форварда Шахтера отменен. Буркина-Фасо сделала суперкамбек на КАН-2025

Сборная Экваториальной Гвинеи открыла счет, но пропустила два гола в конце

3B. Бенефис Рияда Мареза. Алжир стартовал на КАН-2025 с победы над Суданом

Лисы пустыни выиграли матч первого тура со счетом 3:0

3C. Слоновый удар. Гол Диалло принес победу Кот-д'Ивуару над Мозамбиком в КАН

В Кубке африканских наций еще один фаворит взял три очка

3D. Львы справились с пантерами. Победа Камеруна над Габоном на старте КАН

Карл Этта Эйонг забил единственный гол в ворота соперников

4A. Возвращение домой. Динамо ведет переговоры по трансферу украинского вингера

Лука Лемишко привлекает внимание столичного гранда

4B. 30 миллионов евро. Шахтер нацелился на подписание вингера из АПЛ

Луис Гильерме привлекает внимание горняков и еще нескольких клубов

5. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины продлил контракт с иностранным клубом

Тарас Качараба и словацкий ДАК 1904 подписали новый контракт до июня 2029

6. Украина узнает своих соперников в групповом раунде Лиги наций 12 февраля

Подопечные Сергея Реброва попали во вторую корзину Лиги B

7. Четыре представителя Украины сыграют в квалификации Australian Open 2026

Калинина, Стародубцева, Снигур и Сачко поборются за основу мейджора в Мельбурне

8. Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings

Ближайшие месяцы, несмотря на погоду, обещают быть горячими для бело-синих

9. Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ

Лучшая по рейтингу команда из квалификации может выйти в основу

10. Sport.ua поздравляет украинских спортсменов и болельщиков с Рождеством!

Счастливого Рождества, мира, успеха и процветания для Украины!