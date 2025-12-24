Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины продлил контракт с иностранным клубом
24 декабря 2025, 11:51
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины продлил контракт с иностранным клубом

Тарас Качараба и словацкий «ДАК 1904» подписали новый контракт до июня 2029 года

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины продлил контракт с иностранным клубом
ФК ДАК 1904. Тарас Качараба

Бывший защитник сборной Украины Тарас Качараба договорился о продлении сотрудничества с футбольным клубом «ДАК 1904», который выступает в чемпионате Словакии.

«Подарок под елкой для всей «желто-голубой» семьи: ДАК подписал обновленный контракт с одним из лидеров команды!» – сообщила пресс-служба.

Новое соглашение с 30-летним игроком будет действовать до июня 2029 года.

Качараба перебрался в чемпионат Словакии в феврале 2024 года из чешской «Славии» (Прага) за 250 тысяч евро. С тех пор украинский защитник стал одним из лидеров клуба, сыграв 63 матча во всех турнирах (один гол, четыре ассиста).

«ДАК 1904» набрал 38 баллов и разместился на второй позиции в турнирной таблице. Отставание от лидера – «Слована» из Братиславы – составляет всего один пункт. В прошлом сезоне клуб Качарабы занял четвертую позицию.

ДАК 1904 Дунайска Стреда чемпионат Словакии по футболу Тарас Качараба продление контракта
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
