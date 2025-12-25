Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег САЛЕНКО: «Когда команда поплыла, Шовковский оказался бессилен»
Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 09:14 |
720
0

Олег САЛЕНКО: «Когда команда поплыла, Шовковский оказался бессилен»

Экс-форвард «Динамо» назвал причину неудачной работы Александра Шовковского у руля команды

25 декабря 2025, 09:14 |
720
0
Олег САЛЕНКО: «Когда команда поплыла, Шовковский оказался бессилен»
Динамо. Александр Шовковский

Неудачная игра и результаты «Динамо» по ходу первой части сезона привели к тому, что руководство клуба не дожидаясь зимней паузы освободило от должности главного тренера Александра Шовковского. Почему так случилось в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua рассказал Олег Саленко.

– Наставнику не хватило тренерского опыта, – сказал Саленко. – Нужно ведь понимать, что в прошлом сезоне это была команда Мирчи Луческу. Шовковскому нужно было довести начатое до конца. Но понемногу все расшатывалось. А когда команда в определенный момент, скажем так, поплыла, наставник оказался бессилен, он не смог собрать коллектив воедино.

Напомним, что в нынешнем сезоне под руководством Александра Шовковского «Динамо» провело 25 поединков, в которых добыло 11 побед, пять матчей сыграло вничью и девять раз проиграло. Отставка тренера состоялась 27 ноября после поражения киевлян в групповом раунде Лиги конференций от кипрской «Омонии».

По теме:
Легенда Динамо: «По этой причине я поругался с Суркисом»
Динамо может попрощаться сразу с двумя игроками после сборов
Динамо может усилиться полузащитником. Легенда клуба раскрыл подробности
Олег Саленко Александр Шовковский Динамо Киев Лига конференций Омония Мирча Луческу
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Футбол | 24 декабря 2025, 20:43 6
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером

Специалист покинул клуб Первой лиги

В Динамо открестились от двух зимних трансферов
Футбол | 25 декабря 2025, 07:02 1
В Динамо открестились от двух зимних трансферов
В Динамо открестились от двух зимних трансферов

В клубе не рассматривают кандидатуры Айдина и Якубу

ЛУЧЕСКУ: «В Динамо меня спрашивали, кого подписать, есть 30 млн. Я ответил»
Футбол | 24.12.2025, 18:26
ЛУЧЕСКУ: «В Динамо меня спрашивали, кого подписать, есть 30 млн. Я ответил»
ЛУЧЕСКУ: «В Динамо меня спрашивали, кого подписать, есть 30 млн. Я ответил»
Довбик имеет сенсационный вариант продолжения карьеры, где может заработать
Футбол | 24.12.2025, 09:45
Довбик имеет сенсационный вариант продолжения карьеры, где может заработать
Довбик имеет сенсационный вариант продолжения карьеры, где может заработать
Арде Турану прогнозируют уход из Шахтера в европейский гранд
Футбол | 25.12.2025, 07:40
Арде Турану прогнозируют уход из Шахтера в европейский гранд
Арде Турану прогнозируют уход из Шахтера в европейский гранд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
24.12.2025, 15:49 4
Футбол
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
23.12.2025, 18:44
Футбол
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
24.12.2025, 12:41 33
Футбол
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
24.12.2025, 07:54 19
Футбол
Появились новые детали загадочной смерти биатлониста сборной Норвегии
Появились новые детали загадочной смерти биатлониста сборной Норвегии
24.12.2025, 18:56 1
Биатлон
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
24.12.2025, 04:02
Бокс
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
24.12.2025, 01:02
Бокс
Чисора объяснил, почему бой Усика и Уайлдера не состоится
Чисора объяснил, почему бой Усика и Уайлдера не состоится
24.12.2025, 02:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем