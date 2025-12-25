Олег САЛЕНКО: «Когда команда поплыла, Шовковский оказался бессилен»

Неудачная игра и результаты «Динамо» по ходу первой части сезона привели к тому, что руководство клуба не дожидаясь зимней паузы освободило от должности главного тренера Александра Шовковского. Почему так случилось в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua рассказал Олег Саленко.

– Наставнику не хватило тренерского опыта, – сказал Саленко. – Нужно ведь понимать, что в прошлом сезоне это была команда Мирчи Луческу. Шовковскому нужно было довести начатое до конца. Но понемногу все расшатывалось. А когда команда в определенный момент, скажем так, поплыла, наставник оказался бессилен, он не смог собрать коллектив воедино.

Напомним, что в нынешнем сезоне под руководством Александра Шовковского «Динамо» провело 25 поединков, в которых добыло 11 побед, пять матчей сыграло вничью и девять раз проиграло. Отставка тренера состоялась 27 ноября после поражения киевлян в групповом раунде Лиги конференций от кипрской «Омонии».