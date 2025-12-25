Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Российский вратарь ПСЖ получил признание во Франции
Франция
25 декабря 2025
Российский вратарь ПСЖ получил признание во Франции

Триумф Сафонова в Париже

25 декабря 2025
Российский вратарь ПСЖ получил признание во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов был признан лучшим игроком месяца в клубе по версии журнала Le Parisien. В декабре вратарь принял участие в четырех матчах парижан во всех турнирах, включая финал Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» 1:1 (2:1 пен.).

В матче с бразильской командой Сафонов отразил четыре из пяти пенальти в послематчевой серии и помог своему клубу завоевать трофей. В двух матчах Лиги 1 с Сафоновым в воротах «ПСЖ» одержал две победы – над «Ренном» (5:0) и «Метцем» (3:2).

Матч Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Атлетиком», в котором россиянин также ушел с поля без пропущенного мяча, завершился безголевой ничьей (0:0).

Матвей Сафонов ПСЖ Лига 1 (Франция)
Михаил Олексиенко Источник: Le Parisien
