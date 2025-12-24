Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛУЧЕСКУ: «В Динамо меня спрашивали, кого подписать, есть 30 млн. Я ответил»
Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 18:26 |
2457
1

ЛУЧЕСКУ: «В Динамо меня спрашивали, кого подписать, есть 30 млн. Я ответил»

Румынский тренер рассказал, как возглавил киевский клуб

24 декабря 2025, 18:26 |
2457
1 Comments
ЛУЧЕСКУ: «В Динамо меня спрашивали, кого подписать, есть 30 млн. Я ответил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, как он отказался от трансферов на 30 миллионов евро ради развития клубной инфраструктуры.

«Мне позвонили из «Динамо». Мне казалось, что они просто хотят дружеского совета, но они попросили меня возглавить команду, которая проиграла чемпионат с разницей в 23 очка. Я соглашаюсь и с теми же игроками в следующем году выигрываю чемпионат с разницей в 11 очков.

Однажды они говорят: «У нас есть 30 миллионов евро, кого нам подписать?» Мой ответ: «Никого. Вместо этого постройте новый спортзал и купите микроавтобусы для молодежной академии. Это те трансферы, которые останутся надолго», - цитирует румынского тренера турецкий журналист Эмир Атешдагли в Twitter.

Ранее легенда «Шахтера» Алексей Белик объяснил, почему Луческу возглавил «Динамо».

По теме:
ВИДЕО. Игроки Динамо поздравили болельщиков с Рождеством
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
ЛУЧЕСКУ: «Может, мы бы выиграли Лигу чемпионов с Шахтером, если бы не это»
Мирча Луческу Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(56)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Футбол | 24 декабря 2025, 06:02 1
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона

Виктор никуда не перейдет зимой

Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Футбол | 24 декабря 2025, 12:41 29
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб

«Горняки» не собираются продлевать контракт с форвардом Буркина-Фасо Лассиной Траоре

Экс-игрок Шахтера может завершить карьеру. Он попрощался с дебютантом УПЛ
Футбол | 24.12.2025, 14:41
Экс-игрок Шахтера может завершить карьеру. Он попрощался с дебютантом УПЛ
Экс-игрок Шахтера может завершить карьеру. Он попрощался с дебютантом УПЛ
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Бокс | 24.12.2025, 01:02
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Европейский гранд предложил Реалу нападающего. Алонсо дал свой ответ
Футбол | 24.12.2025, 18:12
Европейский гранд предложил Реалу нападающего. Алонсо дал свой ответ
Европейский гранд предложил Реалу нападающего. Алонсо дал свой ответ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Diesel
Луческу гарний тренер. Талант точно має. 
Ответить
+2
Популярные новости
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
24.12.2025, 09:15 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
23.12.2025, 14:59
Баскетбол
Легендарный Рой Джонс сказал, кого считает лучшим боксером мира
Легендарный Рой Джонс сказал, кого считает лучшим боксером мира
23.12.2025, 02:53
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
22.12.2025, 20:23 1
Футбол
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
24.12.2025, 07:19 4
Футбол
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
23.12.2025, 20:34 1
Другие виды
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
22.12.2025, 17:47 1
Футбол
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
23.12.2025, 00:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем