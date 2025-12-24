ЛУЧЕСКУ: «В Динамо меня спрашивали, кого подписать, есть 30 млн. Я ответил»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, как он отказался от трансферов на 30 миллионов евро ради развития клубной инфраструктуры.

«Мне позвонили из «Динамо». Мне казалось, что они просто хотят дружеского совета, но они попросили меня возглавить команду, которая проиграла чемпионат с разницей в 23 очка. Я соглашаюсь и с теми же игроками в следующем году выигрываю чемпионат с разницей в 11 очков.

Однажды они говорят: «У нас есть 30 миллионов евро, кого нам подписать?» Мой ответ: «Никого. Вместо этого постройте новый спортзал и купите микроавтобусы для молодежной академии. Это те трансферы, которые останутся надолго», - цитирует румынского тренера турецкий журналист Эмир Атешдагли в Twitter.

