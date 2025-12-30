Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лишь 7 очков в 6 матчах АПЛ. Эмери является неудобным оппонентом для Артеты
Англия
30 декабря 2025, 17:26 |
243
0

Только в играх против одного другого тренера Арсенал Артеты набирал в среднем меньше очков за матч

Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Унаи Эмери является одним из самых неудобных тренеров-оппонентов для Микеля Артеты.

В 6 матчах АПЛ Арсенал испанца набрал всего 7 очков против команд своего соотечественника, что составляет в среднем 1.17 за игру.

Худший показатель Артета имеет только против Манчестер Сити Пепа Гвардиолы (0.75, 9 очков в 12 матчах).

Исправить статистику Артета попробует сегодня в домашнем матче 19-го тура, в котором Арсенал будет принимать Астон Виллу Унаи Эмери.

Среднее количество набранных очков командами Артеты в противостоянии с командами разных тренеров в АПЛ (4 матча минимум)

  • 0.75 – Пеп Гвардиола (9 очков в 12 матчах)
  • 1.17 – Унаи Эмери (7 очков в 6 матчах)
  • 1.20 – Дин Смит (6 очков в 5 матчах)
  • 1.22 – Юрген Клопп (11 очков в 9 матчах)
  • 1.43 – Грэм Поттер (10 очков в 7 матчах)
  • 1.50 – Андони Ираола (6 очков в 4 матчах)
  • 1.60 – Шон Дайч (16 очков в 10 матчах)
  • 1.70 – Эдди Хау (17 очков в 10 матчах)
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
