Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок сборной Украины и Шахтера сообщил, что зарплата в 800 тыс – это мало
Украина. Премьер лига
30 декабря 2025, 07:33 |
826
0

Игрок сборной Украины и Шахтера сообщил, что зарплата в 800 тыс – это мало

Конопля отреагировал на информацию, что не хочет подписывать новый контракт с «Шахтером»

30 декабря 2025, 07:33 |
826
0
Игрок сборной Украины и Шахтера сообщил, что зарплата в 800 тыс – это мало
Getty Images/Global Images Ukraine. Юхим Конопля

Футболист сборной Украины Ефим Конопля может в ближайшее время покинуть донецкий «Шахтер».

По информации украинских СМИ, защитник в течение длительного времени вел переговоры с клубом о продлении контракта, однако стороны так и не пришли к соглашению. «Горняки» предлагали игроку заработную плату на уровне около 800 тысяч долларов в год, однако Конопля отказался от таких условий.

В общении с подписчиками в социальных сетях футболист дал понять, что считает предложенную сумму недостаточной, назвав ее «маловатой».

Ранее сообщалось, что на трансфер Конопли претендует один из немецких клубов.

По теме:
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
БУДКОВСКИЙ: «Мне в Шахтере говорят: будешь отдуваться за всю академию»
трансферы чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк продление контракта Украинская Премьер-лига Ефим Конопля трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 29 декабря 2025, 08:40 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в США

Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Футбол | 29 декабря 2025, 18:33 26
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб

Украинский защитник готов перейти в Галатасарай

Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Бокс | 29.12.2025, 09:07
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Шахтер решил попрощаться с украинским футболистом, который уедет за океан
Футбол | 30.12.2025, 07:37
Шахтер решил попрощаться с украинским футболистом, который уедет за океан
Шахтер решил попрощаться с украинским футболистом, который уедет за океан
Роналду сенсационно выбрал себе новый клуб вместо Аль-Насра
Футбол | 29.12.2025, 23:53
Роналду сенсационно выбрал себе новый клуб вместо Аль-Насра
Роналду сенсационно выбрал себе новый клуб вместо Аль-Насра
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
29.12.2025, 08:03 10
Футбол
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
29.12.2025, 17:59 12
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
29.12.2025, 12:53 2
Футбол
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
29.12.2025, 17:28 25
Футбол
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
28.12.2025, 08:29 3
Бокс
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
29.12.2025, 03:32 5
Футбол
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
29.12.2025, 04:45 3
Бокс
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
29.12.2025, 02:32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем