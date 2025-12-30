Игрок сборной Украины и Шахтера сообщил, что зарплата в 800 тыс – это мало
Конопля отреагировал на информацию, что не хочет подписывать новый контракт с «Шахтером»
Футболист сборной Украины Ефим Конопля может в ближайшее время покинуть донецкий «Шахтер».
По информации украинских СМИ, защитник в течение длительного времени вел переговоры с клубом о продлении контракта, однако стороны так и не пришли к соглашению. «Горняки» предлагали игроку заработную плату на уровне около 800 тысяч долларов в год, однако Конопля отказался от таких условий.
В общении с подписчиками в социальных сетях футболист дал понять, что считает предложенную сумму недостаточной, назвав ее «маловатой».
Ранее сообщалось, что на трансфер Конопли претендует один из немецких клубов.
