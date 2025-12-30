Черноморец отказался покупать лидера клуба Второй лиги
Антоний Эмере не перейдет в одесский клуб
«Черноморец» отказался от подписания полузащитника «Ужгорода» Антония Эмере, сообщает UA-Футбол.
Причины такого решения одесситов не называются.
Эмере – самый результативный игрок «Ужгорода». До паузы во Второй лиге он забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи. Также на его счету один гол в Кубке Украины.
В текущем сезоне «Ужгород» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Второй лиги, имея в активе 21 очко после 18 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что «Куликов-Белка» отказался покупать лидера «Ужгорода».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
ДТП с участием британского боксера произошло в Лагосе, столице Нигерии
Легенда украинского футбола