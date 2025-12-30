Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Черноморец отказался покупать лидера клуба Второй лиги
Украина. Первая лига
30 декабря 2025, 17:15 | Обновлено 30 декабря 2025, 17:16
Черноморец отказался покупать лидера клуба Второй лиги

Антоний Эмере не перейдет в одесский клуб

Черноморец отказался покупать лидера клуба Второй лиги
Антоний Эмере

«Черноморец» отказался от подписания полузащитника «Ужгорода» Антония Эмере, сообщает UA-Футбол.

Причины такого решения одесситов не называются.

Эмере – самый результативный игрок «Ужгорода». До паузы во Второй лиге он забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи. Также на его счету один гол в Кубке Украины.

В текущем сезоне «Ужгород» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Второй лиги, имея в активе 21 очко после 18 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что «Куликов-Белка» отказался покупать лидера «Ужгорода».

Антоний Эмере Черноморец Одесса Вторая лига Украины Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферы Ужгород
Иван Чирко Источник: UA-Football
REALIST
чорнопопець - ніщеброд, бородатий спонсор руцкава міра вкладає гроші в московських попів, а не в свою футбольну іграшку
Ответить
0
