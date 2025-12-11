Ужгород продает лидера. Куликов-Белка отказался его покупать
Антоний Эмере близок к уходу из ФК Ужгород
Футбольный клуб «Ужгород», выступающий во Второй лиге Украины, планирует продать центрального полузащитника Антония Эмере, чтобы футболист не покинул клуб бесплатно.
По информации украинского журналиста Игоря Семйона, определенный интерес к игроку проявляли ЮКСА, Куликов-Белка и Черноморец, но, как стало известно Sport.ua, представители «Куликов-Белка» отказались от трансфера результативного полузащитника.
В первой части текущего сезона полузащитник отличился восемью баллами по системе гол+пас (4+4) в чемпионате, также один гол Эмере забил в Кубке Украины.
В нынешнем сезоне ФК Ужгород занимает восьмую строчку турнирной таблицы Второй лиги Украины, имея в своем активе 21 турнирный пункт после 18 сыгранных матчей.
