Ринат АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, знает вкус побед»

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов объяснил назначение Арды Турана на должность главного тренера команды:

«Уходящий год был непростым и для футбольного клуба «Шахтер». Но мы готовы к любым вызовам и точно понимаем, что должны двигаться только вперед. Поэтому мы пригласили нового главного тренера – Арду Турана. Это человек, который знает вкус больших побед, он прошел выдающийся путь как футболист, а сегодня имеет огромные амбиции как наставник. Убежден, его опыт, страсть к игре и стремление побеждать помогут «Шахтеру» стать сильнее. Мы также продолжаем системно инвестировать в команду, в молодых талантливых игроков. И я хотел бы отметить, что каждый футболист «Шахтера» – большой талант, мы верим в них и верим в их прогресс. У нашей команды огромный-огромный потенциал».

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 донецкий «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков в чемпионате Украины.