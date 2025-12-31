Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 11:25 | Обновлено 31 декабря 2025, 11:26
Ринат АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, знает вкус побед»

Президент «Шахтера» объяснил назначение Арды Турана

ФК Шахтер. Ринат Ахметов

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов объяснил назначение Арды Турана на должность главного тренера команды:

«Уходящий год был непростым и для футбольного клуба «Шахтер». Но мы готовы к любым вызовам и точно понимаем, что должны двигаться только вперед. Поэтому мы пригласили нового главного тренера – Арду Турана. Это человек, который знает вкус больших побед, он прошел выдающийся путь как футболист, а сегодня имеет огромные амбиции как наставник. Убежден, его опыт, страсть к игре и стремление побеждать помогут «Шахтеру» стать сильнее. Мы также продолжаем системно инвестировать в команду, в молодых талантливых игроков. И я хотел бы отметить, что каждый футболист «Шахтера» – большой талант, мы верим в них и верим в их прогресс. У нашей команды огромный-огромный потенциал».

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 донецкий «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков в чемпионате Украины.

Ринат Ахметов Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
