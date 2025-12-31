ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для Трубина и Судакова. Бенфика оформила трансфер
Сидни Кабрал перебрался в португальский клуб
Защитник из Кабо-Верде Сидни Кабрал перебрался в лиссабонскую «Бенфику». Об этом сообщает пресс-служба португальского клуба.
23-летний футболист присоединился к «орлам» из «Эштреллы». Срок соглашения межу сторонами рассчитан до лета 2030 года.
В текущем сезоне Сидни Кабрал провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.
В «Бенфике» выступают два украинца: вратарь Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.
Ранее сообщалось о том, что экс-футболист «Шахтера» может присоединиться к «Бенфике».
🦅✍️ Bem-vindo, Lopes Cabral!— SL Benfica (@SLBenfica) December 30, 2025
🖇️ https://t.co/zTGOGVr4tR pic.twitter.com/2wrESOAjMq
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею
Украинский нападающий может перебраться в «Бетис»