ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для Трубина и Судакова. Бенфика оформила трансфер

Защитник из Кабо-Верде Сидни Кабрал перебрался в лиссабонскую «Бенфику». Об этом сообщает пресс-служба португальского клуба.

23-летний футболист присоединился к «орлам» из «Эштреллы». Срок соглашения межу сторонами рассчитан до лета 2030 года.

В текущем сезоне Сидни Кабрал провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

В «Бенфике» выступают два украинца: вратарь Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.

Ранее сообщалось о том, что экс-футболист «Шахтера» может присоединиться к «Бенфике».