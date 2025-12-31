Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для Трубина и Судакова. Бенфика оформила трансфер
Португалия
31 декабря 2025, 11:30
Сидни Кабрал перебрался в португальский клуб

Бенфика. Сидни Кабрал

Защитник из Кабо-Верде Сидни Кабрал перебрался в лиссабонскую «Бенфику». Об этом сообщает пресс-служба португальского клуба.

23-летний футболист присоединился к «орлам» из «Эштреллы». Срок соглашения межу сторонами рассчитан до лета 2030 года.

В текущем сезоне Сидни Кабрал провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

В «Бенфике» выступают два украинца: вратарь Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.

Ранее сообщалось о том, что экс-футболист «Шахтера» может присоединиться к «Бенфике».

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Комментарии
