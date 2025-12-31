Новости для Трубина и Судакова: экс-игрок Шахтера может сменить клуб
Внимание «Бенфики» привлекает Тете
Бразильский вингер «Панатинаикоса» Тете может продолжить карьеру в лиссабонской «Бенфике». Об этом сообщает TransferFeed.
По информации источника, грецкий клуб предложил португальскому гранду подписать 25-летнего бразильца. Ответа со стороны «Бенфики» еще не последовало.
В текущем сезоне бразилец провел 27 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться двумя голами и семью голевыми передачами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.
В «Бенфике» выступают два украинца: вратарь Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.
Ранее сообщалось о том, что футболист сборной Украины решил перейти в «Бенфику» к Трубину и Судакову.
