Новости для Трубина и Судакова: экс-игрок Шахтера может сменить клуб

Бразильский вингер «Панатинаикоса» Тете может продолжить карьеру в лиссабонской «Бенфике». Об этом сообщает TransferFeed.

По информации источника, грецкий клуб предложил португальскому гранду подписать 25-летнего бразильца. Ответа со стороны «Бенфики» еще не последовало.

В текущем сезоне бразилец провел 27 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться двумя голами и семью голевыми передачами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

В «Бенфике» выступают два украинца: вратарь Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.

Ранее сообщалось о том, что футболист сборной Украины решил перейти в «Бенфику» к Трубину и Судакову.