Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Новости для Трубина и Судакова: экс-игрок Шахтера может сменить клуб
Португалия
31 декабря 2025, 10:26 |
848
0

Внимание «Бенфики» привлекает Тете

Новости для Трубина и Судакова: экс-игрок Шахтера может сменить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

Бразильский вингер «Панатинаикоса» Тете может продолжить карьеру в лиссабонской «Бенфике». Об этом сообщает TransferFeed.

По информации источника, грецкий клуб предложил португальскому гранду подписать 25-летнего бразильца. Ответа со стороны «Бенфики» еще не последовало.

В текущем сезоне бразилец провел 27 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться двумя голами и семью голевыми передачами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

В «Бенфике» выступают два украинца: вратарь Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.

Ранее сообщалось о том, что футболист сборной Украины решил перейти в «Бенфику» к Трубину и Судакову.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для Трубина и Судакова. Бенфика оформила трансфер
Ринат АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, знает вкус побед»
Спортивный директор Наполи прокомментировал потенциальный трансфер Довбика
Бенфика Шахтер Донецк Панатинаикос Тете Анатолий Трубин Георгий Судаков трансферы чемпионат Португалии по футболу чемпионат Греции по футболу
Даниил Кирияка Источник: TransferFeed
