Футболист сборной Украины решил перейти в Бенфику к Трубину и Судакову

Защитник сборной Украины Арсений Батагов близок к возможному трансферу в лиссабонскую «Бенфику».

По информации источника, сам футболист положительно относится к варианту с переездом в Португалию, считая, что в новом клубе получит больше шансов закрепиться в сборной Украины, куда недавно получил первый вызов, и помочь команде в борьбе за выход на чемпионат мира 2026 года.

Сообщается, что сумма потенциальной сделки может достичь около 20 миллионов евро. Ситуация находится в стадии развития, стороны продолжают следить за ходом переговоров.