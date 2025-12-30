Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Турция
Футболист сборной Украины решил перейти в Бенфику к Трубину и Судакову

Батагову импонирует вариант с трансфером в Лиссабон

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Защитник сборной Украины Арсений Батагов близок к возможному трансферу в лиссабонскую «Бенфику».

По информации источника, сам футболист положительно относится к варианту с переездом в Португалию, считая, что в новом клубе получит больше шансов закрепиться в сборной Украины, куда недавно получил первый вызов, и помочь команде в борьбе за выход на чемпионат мира 2026 года.

Сообщается, что сумма потенциальной сделки может достичь около 20 миллионов евро. Ситуация находится в стадии развития, стороны продолжают следить за ходом переговоров.

Арсений Батагов
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
