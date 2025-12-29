Один из самых дорогих украинцев получил неожиданный вариант на рынке

Турецкий гранд «Фенербахче» проявляет серьезный интерес к украинскому защитнику Арсению Батагову.

По информации турецких СМИ, стамбульский клуб рассматривает 22-летнего футболиста как вариант для усиления обороны уже в ближайшее трансферное окно. Скауты «Фенербахче» внимательно следят за выступлениями Батагова, отмечая его универсальность, физические данные и стабильную игру.

Руководство «Трабзонспора», которое приобрело Батагова в прошлом сезоне за 1,8 млн евро, уже определило трансферную стоимость защитника – 30–35 млн евро и не намерено рассматривать предложения ниже этой суммы.