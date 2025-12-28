Наполи и Бенфика узнали цену на топ-талант Украины – 30-35 млн евро
Арсений Батагов заинтересовал именитые клубы
Защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов оказался в сфере интересов ведущих европейских клубов. Как сообщают турецкие СМИ, за футболистом внимательно следят «Наполи», «Болонья» и «Бенфика».
Скауты этих команд планируют посмотреть на игрока вживую во время полуфинала Суперкубка Турции против «Галатасарая», который состоится 5 января в Газиантепе.
Руководство «Трабзонспора», которое приобрело Батагова в прошлом сезоне за 1,8 млн евро, уже определило трансферную стоимость защитника – 30–35 млн евро и не намерено рассматривать предложения ниже этой суммы.
