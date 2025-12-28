Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Италия
28 декабря 2025, 22:23 | Обновлено 28 декабря 2025, 22:36
Наполи и Бенфика узнали цену на топ-талант Украины – 30-35 млн евро

Арсений Батагов заинтересовал именитые клубы

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов оказался в сфере интересов ведущих европейских клубов. Как сообщают турецкие СМИ, за футболистом внимательно следят «Наполи», «Болонья» и «Бенфика».

Скауты этих команд планируют посмотреть на игрока вживую во время полуфинала Суперкубка Турции против «Галатасарая», который состоится 5 января в Газиантепе.

Руководство «Трабзонспора», которое приобрело Батагова в прошлом сезоне за 1,8 млн евро, уже определило трансферную стоимость защитника – 30–35 млн евро и не намерено рассматривать предложения ниже этой суммы.

Арсений Батагов Бенфика Наполи Болонья трансферы Серии A трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Taka Gazetesi
