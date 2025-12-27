Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
27 декабря 2025, 22:57
Дорогой украинский футболист попал в список трансферных целей Бенфики

Батагов может продолжить карьеру в Лиссабоне

Дорогой украинский футболист попал в список трансферных целей Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Лиссабонская «Бенфика» хочет оформить трансфер очередного украинца. За команду уже играют Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

По информации СМИ, украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов оказался в сфере интересов лиссабонской «Бенфики». Португальский гранд якобы включил футболиста в свой трансферный список и рассматривает его как один из вариантов для усиления обороны.

По разным данным турки хотят получить при Батагове от 20 до 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.

Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Класно було б з трьома українцями🇺🇦🇺🇦🇺🇦 в складі!🦅❤️ Вболіваємо за цей трансфер! 😊
Gargantua
там Отаменди уже стерся, как раз пора менять
