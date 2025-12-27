Дорогой украинский футболист попал в список трансферных целей Бенфики

Лиссабонская «Бенфика» хочет оформить трансфер очередного украинца. За команду уже играют Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

По информации СМИ, украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов оказался в сфере интересов лиссабонской «Бенфики». Португальский гранд якобы включил футболиста в свой трансферный список и рассматривает его как один из вариантов для усиления обороны.

По разным данным турки хотят получить при Батагове от 20 до 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.