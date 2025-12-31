Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский полузащитник неожиданно покинул Шахтер: «Решение тренера»
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 12:39 | Обновлено 31 декабря 2025, 12:47
Александр Демченко рассказал о периоде выступлений в донецком Шахтере

ФК Колос. Александр Демченко

Воспитанник донецкого Шахтера Александр Демченко рассказал о периоде пребывания в донецком клубе. Футболист признался, что не ожидал, что его «попросят» из расположения «горняков».

– Почему вам пришлось покинуть Шахтер уже через год?

– Ну как? Решение тренера. Не подходил больше как игрок. Вот и все. Это Шахтер, где селекционеры работают 24/7. Если ты дал слабину, то уже в обед и твое место приедет кто-то другой.

Для меня это было немного странно, потому что за U-14 я отыграл большую часть матчей – процентов 60-70. Однако этого оказалось недостаточно. Возможно, я показывал не ту игру или где расслабился.

Там ты не имеешь права расслабиться. Должен постоянно держать себя в тонусе. Не сразу, но со временем я принял это как урок.

– Чувствовали ли вы сами, что уступаете в мастерстве оставшимся ребятам?

– Да нет. Я чувствовал, что хорошо себя показываю и играю. Может, оно так и было. При этом не говорю, что я был вундеркиндом в Шахтере, а меня несправедливо выгнали. Есть тренер и его видение. Я ни о чем не жалею, – сказал Александр.

Александр Демченко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
