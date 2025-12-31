Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
31 декабря 2025, 12:22 | Обновлено 31 декабря 2025, 12:34
Турецкие клубы разорвали Transfermarkt в 2025 году

Наибольшее количество просмотров клубных профилей на портале собрали Галатасарай и Фенербахче

Getty Images/Global Images Ukraine. Галатасарай

Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал рейтинг посещаемости клубных профилей на всех его доменах.

Наиболее популярными командами для просмотров пользователями стали турецкие «Галатасарай» и «Фенербахче».

Другой стамбульский клуб, «Бешикташ», занял в рейтинге 7-е место.

3-е и 4-е места заняли испанские «Реал» и «Барселона».

Самые посещаемые клубные профили в Transfermarkt в 2025 году

  • 1. Галатасарай (Турция)
  • 2. Фенербахче (Турция)
  • 3. Реал (Испания)
  • 4. Барселона (Испания)
  • 5. Ливерпуль (Англия)
  • 6. Бавария (Германия)
  • 7. Бешикташ (Турция)
  • 8. Манчестер Юнайтед (Англия)
  • 9. Челси (Англия)
  • 10. Арсенал (Англия)
  • 11. Боруссия Дортмунд (Германия)
  • 12. Манчестер Сити (Англия)
  • 13. Милан (Италия)
  • 14. ПСЖ (Франция)
  • 15. Ювентус (Италия)
Галатасарай Фенербахче Transfermarkt статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
