Турецкие клубы разорвали Transfermarkt в 2025 году

Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал рейтинг посещаемости клубных профилей на всех его доменах.

Наиболее популярными командами для просмотров пользователями стали турецкие «Галатасарай» и «Фенербахче».

Другой стамбульский клуб, «Бешикташ», занял в рейтинге 7-е место.

3-е и 4-е места заняли испанские «Реал» и «Барселона».

Самые посещаемые клубные профили в Transfermarkt в 2025 году