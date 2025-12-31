Турция31 декабря 2025, 12:22 | Обновлено 31 декабря 2025, 12:34
Турецкие клубы разорвали Transfermarkt в 2025 году
Наибольшее количество просмотров клубных профилей на портале собрали Галатасарай и Фенербахче
Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал рейтинг посещаемости клубных профилей на всех его доменах.
Наиболее популярными командами для просмотров пользователями стали турецкие «Галатасарай» и «Фенербахче».
Другой стамбульский клуб, «Бешикташ», занял в рейтинге 7-е место.
3-е и 4-е места заняли испанские «Реал» и «Барселона».
Самые посещаемые клубные профили в Transfermarkt в 2025 году
- 1. Галатасарай (Турция)
- 2. Фенербахче (Турция)
- 3. Реал (Испания)
- 4. Барселона (Испания)
- 5. Ливерпуль (Англия)
- 6. Бавария (Германия)
- 7. Бешикташ (Турция)
- 8. Манчестер Юнайтед (Англия)
- 9. Челси (Англия)
- 10. Арсенал (Англия)
- 11. Боруссия Дортмунд (Германия)
- 12. Манчестер Сити (Англия)
- 13. Милан (Италия)
- 14. ПСЖ (Франция)
- 15. Ювентус (Италия)
