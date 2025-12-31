Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 12:33 |
Металлист 1925 оформил трансфер полузащитника, который выступает за океаном

Николас Аревало покинет колумбийский «Мильонариос» и присоединится к харьковской команде

Металлист 1925 оформил трансфер полузащитника, который выступает за океаном
ФК Мильонариос. Николас Аревало

Полузащитник Николас Аревало покинет колумбийский «Мильонариос» ради перехода в чемпионат Украины. Об этом сообщил инсайдер Хулиан Капера.

В услугах 22-летнего опорника был заинтересован харьковский «Металлист 1925», который провел успешные переговоры о трансфере колумбийца. Стороны согласовали все детали контракта между клубом из Украины и легионером.

Аревало присоединится к «Металлисту 1925» на второй недели января, когда подопечные Младена Бартуловича будут проводить тренировочные сборы в Испании.

Аревало провел 39 матчей в нынешнем сезоне, в которых забил один гол и отдал три ассиста. Трансфераная стоимость полузащитника составляет один миллион евро.

После 16 туров «Металлист 1925» набрал 24 балла и разместился на седьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание от лидера – черкасского ЛНЗ – составляет 11 пунктов.

чемпионат Колумбии по футболу Мильонариос Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
