Металлист 1925 оформил трансфер полузащитника, который выступает за океаном

Полузащитник Николас Аревало покинет колумбийский «Мильонариос» ради перехода в чемпионат Украины. Об этом сообщил инсайдер Хулиан Капера.

В услугах 22-летнего опорника был заинтересован харьковский «Металлист 1925», который провел успешные переговоры о трансфере колумбийца. Стороны согласовали все детали контракта между клубом из Украины и легионером.

Аревало присоединится к «Металлисту 1925» на второй недели января, когда подопечные Младена Бартуловича будут проводить тренировочные сборы в Испании.

Аревало провел 39 матчей в нынешнем сезоне, в которых забил один гол и отдал три ассиста. Трансфераная стоимость полузащитника составляет один миллион евро.

После 16 туров «Металлист 1925» набрал 24 балла и разместился на седьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание от лидера – черкасского ЛНЗ – составляет 11 пунктов.