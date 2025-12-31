Металлист 1925 оформил трансфер полузащитника, который выступает за океаном
Николас Аревало покинет колумбийский «Мильонариос» и присоединится к харьковской команде
Полузащитник Николас Аревало покинет колумбийский «Мильонариос» ради перехода в чемпионат Украины. Об этом сообщил инсайдер Хулиан Капера.
В услугах 22-летнего опорника был заинтересован харьковский «Металлист 1925», который провел успешные переговоры о трансфере колумбийца. Стороны согласовали все детали контракта между клубом из Украины и легионером.
Аревало присоединится к «Металлисту 1925» на второй недели января, когда подопечные Младена Бартуловича будут проводить тренировочные сборы в Испании.
Аревало провел 39 матчей в нынешнем сезоне, в которых забил один гол и отдал три ассиста. Трансфераная стоимость полузащитника составляет один миллион евро.
После 16 туров «Металлист 1925» набрал 24 балла и разместился на седьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание от лидера – черкасского ЛНЗ – составляет 11 пунктов.
