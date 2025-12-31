Мог играть за Фиорентину? Милевский признался, о чем жалеет больше всего
Бывший форвард «Динамо» всю жизнь мечтал попасть в итальянскую Серию А
Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский признался, что после завершения профессиональной карьеры больше всего жалеет, что не сыграл в топовых европеских чемпионатах.
«Конечно, жалею об этом. Та Европа, в которой я играл... Она отличается от Европы Ярмоленко, Коноплянки, Цыганкова, Ваната, Мудрика, Жоры Судакова, Трубина, Лунина тем более.
Я до сих пор вспоминаю об этом, что мог играть за «Фиорентину», но меня тогда не отпустили. Я очень жалею, что не успел попасть в Серию А.
Но, я играл в Хорватии, в Сплите (за «Хайдук» – прим), полтора года провел на море (улыбается – прим)», – сказал Милевский.
В своей карьере форвард играл в Украине за киевское «Динамо», «Борисфен», «Минай». Имеет опыт выступлений в чемпионатах Хорватии, Турции, Румынии, Венгрии.
