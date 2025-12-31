ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо покинул клуб в Европе и стал свободным агентом
«Зимбру» Кишинев и Алексей Щебетун договорились о прекращении сотрудничества
Бывший футболист киевского «Динамо» Алексей Щебетун покинул кишиневский «Зимбру» и получил статус свободного агента. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
«Зимбру» официально объявляет о прекращении сотрудничества с нападающим Алексеем Щебетуном. Решение было принято по обоюдному согласию после дружеских и конструктивных дискуссий.
28-летний украинец присоединился к нашему клубу весной 2025 года. Провел 29 матчей, в которых забил девять голов и отдал четыре ассиста. Благодарим за все, что Алексей дал «Зимбру» и желаем успехов в будущем!»
Форвард начинал карьеру в академии «Металлурга», после чего присоединился к «Динамо». В составе первой команды Щебетун сыграл семь поединков, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.
Алексей выступал за «Сталь Каменское», «Оболонь», МФК «Металлург» и «Авангард». За границей играл за белорусские и литовские клубы.
