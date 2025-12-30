Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Украина. Премьер лига
30 декабря 2025, 23:02 |
Дячук имел возможность играть за «Сарагосу»

ФК Динамо. Максим Дячук

Киевское «Динамо» прошлым летом имело возможность отпустить защитника Максима Дячука в испанскую «Сарагосу», однако решило не соглашаться на трансфер.

Как сообщает el Periodico de Aragon, испанский клуб сделал официальное предложение, но получил отказ от «бело-синих».

Сейчас «Сарагоса» выступает в Сегунде и находится в нижней части турнирной таблицы, занимая предпоследнюю позицию.

В то же время сам Дячук перед стартом сезона отправился в аренду в польскую «Лехию». В составе этого клуба 20-летний защитник уже провел 18 матчей во всех турнирах и отличился двумя забитыми мячами. Суркис отказался продавать талант Динамо в Испании и отправил в аренду

Динамо Киев Украинская Премьер-лига Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу Максим Дячук Сарагоса
Дмитрий Олийченко Источник: El Periodico de Aragon
