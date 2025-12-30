Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду

Киевское «Динамо» прошлым летом имело возможность отпустить защитника Максима Дячука в испанскую «Сарагосу», однако решило не соглашаться на трансфер.

Как сообщает el Periodico de Aragon, испанский клуб сделал официальное предложение, но получил отказ от «бело-синих».

Сейчас «Сарагоса» выступает в Сегунде и находится в нижней части турнирной таблицы, занимая предпоследнюю позицию.

В то же время сам Дячук перед стартом сезона отправился в аренду в польскую «Лехию». В составе этого клуба 20-летний защитник уже провел 18 матчей во всех турнирах и отличился двумя забитыми мячами. Суркис отказался продавать талант Динамо в Испании и отправил в аренду