Украинский центральный защитник Максим Дячук рассказал, как прошлым летом он перешел в польскую «Лехию» на правах аренды из киевского «Динамо».

– Пойти в аренду тебе в «Динамо» предложили, или это была твоя инициатива?

– Главной целью для меня была игровая практика, поэтому когда в клубе предложили поехать в «Лехию», я согласился. Это был для меня своего рода вызов.

В этом сезоне Максим Дячук провел 18 матчей, в которых забил два гола. Контракт Максима Дячука с киевским «Динамо» рассчитан до 30 июня 2026 года. «Динамо» нашло для украинца новый клуб, и он согласился перейти