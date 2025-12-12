Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 декабря 2025, 07:18
Динамо нашло для украинца новый клуб, и он согласился перейти

Дячук – о том, как оказался в «Лехии»

Динамо нашло для украинца новый клуб, и он согласился перейти
ФК Динамо. Максим Дячук

Украинский центральный защитник Максим Дячук рассказал, как прошлым летом он перешел в польскую «Лехию» на правах аренды из киевского «Динамо».

– Пойти в аренду тебе в «Динамо» предложили, или это была твоя инициатива?

– Главной целью для меня была игровая практика, поэтому когда в клубе предложили поехать в «Лехию», я согласился. Это был для меня своего рода вызов.

В этом сезоне Максим Дячук провел 18 матчей, в которых забил два гола. Контракт Максима Дячука с киевским «Динамо» рассчитан до 30 июня 2026 года. «Динамо» нашло для украинца новый клуб, и он согласился перейти

