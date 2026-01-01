Украинские футболисты забили в 2025 году 20 голов в топ-5 лигах. Кто лидер?

Украинские футболисты отличились 20 забитыми мячами в топ-5 европейских чемпионатах в 2025 году.

6 украинцев забивали голы в календарном году в Серии А, Ла Лиге, АПЛ и Лиге 1.

Рекордсменом среди представителей Украины в топ-5 лигах стал Артем Довбик, на счету которого 9 забитых мячей за Рому в Серии А в 2025 году.

Кроме него, голами за данный период отмечались Виктор Цыганков (4 за Жирону), Владислав Ванат (3 за Жирону), Руслан Малиновский (2 за Дженоа), Виталий Миколенко (1 за Эвертон) и Илья Забарный (1 за ПСЖ).

Украинские бомбардиры топ-5 европейских лиг в 2025 году (только национальные чемпионаты)