Украинские футболисты забили в 2025 году 20 голов в топ-5 лигах. Кто лидер?
6 украинцев отметились хотя бы одним голом в сильнейших чемпионатах в календарном году
Украинские футболисты отличились 20 забитыми мячами в топ-5 европейских чемпионатах в 2025 году.
6 украинцев забивали голы в календарном году в Серии А, Ла Лиге, АПЛ и Лиге 1.
Рекордсменом среди представителей Украины в топ-5 лигах стал Артем Довбик, на счету которого 9 забитых мячей за Рому в Серии А в 2025 году.
Кроме него, голами за данный период отмечались Виктор Цыганков (4 за Жирону), Владислав Ванат (3 за Жирону), Руслан Малиновский (2 за Дженоа), Виталий Миколенко (1 за Эвертон) и Илья Забарный (1 за ПСЖ).
Украинские бомбардиры топ-5 европейских лиг в 2025 году (только национальные чемпионаты)
- 9 – Артем Довбик (Рома)
- 4 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 3 – Владислав Ванат (Жирона)
- 2 – Руслан Малиновский (Дженоа)
- 1 – Виталий Миколенко (Эвертон)
- 1 – Илья Забарный (ПСЖ)
