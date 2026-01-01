Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Другие новости
01 января 2026, 13:54 | Обновлено 01 января 2026, 14:01
Украинские футболисты забили в 2025 году 20 голов в топ-5 лигах. Кто лидер?

6 украинцев отметились хотя бы одним голом в сильнейших чемпионатах в календарном году

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинские футболисты отличились 20 забитыми мячами в топ-5 европейских чемпионатах в 2025 году.

6 украинцев забивали голы в календарном году в Серии А, Ла Лиге, АПЛ и Лиге 1.

Рекордсменом среди представителей Украины в топ-5 лигах стал Артем Довбик, на счету которого 9 забитых мячей за Рому в Серии А в 2025 году.

Кроме него, голами за данный период отмечались Виктор Цыганков (4 за Жирону), Владислав Ванат (3 за Жирону), Руслан Малиновский (2 за Дженоа), Виталий Миколенко (1 за Эвертон) и Илья Забарный (1 за ПСЖ).

Украинские бомбардиры топ-5 европейских лиг в 2025 году (только национальные чемпионаты)

  • 9 – Артем Довбик (Рома)
  • 4 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 3 – Владислав Ванат (Жирона)
  • 2 – Руслан Малиновский (Дженоа)
  • 1 – Виталий Миколенко (Эвертон)
  • 1 – Илья Забарный (ПСЖ)
По теме:
Don't push the horses. Топ-10 событий украинского спорта в 2025-м
Новости для Довбика: в Рому может перебраться лучший бомбардир АПЛ
Довбик может остаться в Италии. На него нацелился клуб-сенсация
статистика Артем Довбик Виктор Цыганков Владислав Ванат Руслан Малиновский Виталий Миколенко Илья Забарный
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
