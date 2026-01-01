Топ-7 игроков, завершивших карьеру в 2025 году

Минувший год поставил окончательную точку в карьере некоторых легендарных футболистов. Провожая их на заслуженный отдых, а для кого-то – давно заслуженный, мы не только отдаем им должное, но и ностальгируем, ведь тезис «ушла целая эпоха» в данном случае не просто тезис.

Матс Хуммельс

Возраст: 37 лет

Гражданство: Германия

Последний клуб: «Рома»

Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный немецкий центрбек, снискавший славу сразу в двух непримиримых немецких грандах – «Баварии» и дортмундской «Боруссии». Выиграл все на национальном уровне, но вот взять Кубок чемпионов Матсу не посчастливилось. Зато Хуммельс в составе Бундестим стал чемпионом мира в 2014 году. Летом 2024 года немецкий оборонец в статусе свободного агента перебрался из «Дортмунда» в «Рому». В стане «волков» провел лишь сезон. Точнее, двадцать поединков, в которых отличился одним забитым мячом. «Рома» не собиралась продлевать контракт с ветераном, и он принял решение повесить бутсы на гвоздь, хотя и имел предложения из МЛС и саудовской лиги.

Серхио Бускетс

Возраст: 37 лет

Гражданство: Испания

Последний клуб: «Интер» (Майями)

Getty Images/Global Images Ukraine

Футболист, на корню изменивший позицию опорного полузащитника. Именно благодаря универсальности и умению читать игру этого гения и состоялась уже легендарная барселонская «тики-така». В «Барселоне» Бускетс выиграл абсолютно всю – и на внутренней арене, и на международной. Абсолютно все выиграл он и в составе «Фурии роха». Карьеру завершил в клубе МЛС «Интер» (Майями), где поиграл вместе с бывшими партнерами по «блау-гране» – Месси, Суаресом и Альбой. Финальный штрих для Бускетса получился очень красивым: в начале декабря он сыграл в решающем поединке плей-офф МЛС и добыл трофей. Легендарный футболист планирует перейти на тренерскую работу.

Жорди Альба

Возраст: 36 лет

Гражданство: Испания

Последний клуб: «Интер» (Майями)

Getty Images/Global Images Ukraine

«Если я не чувствуя себя готовым на все сто процентов, если я уже не в состоянии выкладываться полностью, как раньше, то лучше отойти в сторону», – так объяснил знаменитый экс-оборонец «Барселоны» и сборной Испании свое решение завязать с футболом. Его контракт с «Интером» был актуальным до 2027 года, но Жорди решил его разорвать в одностороннем порядке. Все, наигрался уже. А разве не так? И с «Барселоной» выиграл почти все, и со сборной Испании. Да и с «Интером» удалось добыть трофей. Главное ведь – уйти не только красиво, но и вовремя. Альбе это удалось.

Марсело

Возраст: 37 лет

Гражданство: Бразилия

Последний клуб: «Флуминенсе»

Getty Images/Global Images Ukraine

Насколько красиво он уходил из «Мадрида», где стал настоящей легендой и иконой, и насколько неудачно он ушел из футбола. После «Реала» великий Марсело вернулся в чемпионат Бразилии. В «Флуминенсе». Но там от его величия осталось лишь название. Более того, в одном из поединков чемпионата Бразилии Марсело отказался выходить на замену (в игре против «Гремиу», на предпоследней минуте матча), и «Флуминенсе» разорвал контракт со знаменитым ветераном. Дальше играть в футбол у Марсело не было особого желания. Да и предложений особых не было. Поэтому он как-то незаметно отошел в тень. Но мы будем его помнить, прежде всего, по «Реалу», где он без преувеличения был великим.

Самюэль Умтити

Возраст: 32 года

Гражданство: Франция

Последний клуб: «Лилль»

Getty Images/Global Images Ukraine

Для центрбека 32 года – фактически расцвет карьеры. Но Умтити в 32 года решил уйти на покой. Собственно, он завязал с футболом еще раньше – в прошлом сезоне, ведь весь минувший сезон Самюэль не играл из-за хронической травмы колена. По причине этой травмы он не реализовался на полную на клубном уровне, хотя по задаткам это футболист мирового класса. Его сравнивали с легендарным Пуйолем из «Барсы», но стать на одну ступеньку с этим игроком Умтити в столице Каталонии так и не удалось. Однако чемпионат мира в составе сборной Франции он выиграл (в 2018 году).

Фернандиньо

Возраст: 40 лет

Гражданство: Бразилия

Последний клуб: «Атлетико Паранаэнсе»

Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный футболист и для нашего «Шахтера», и для английского «МанСити». В составе «горняков» был важнейшим элементом игровой схемы, соединяя воедино середину поля и атаку, а также много работая и на защиту. С аналогичными задачами бразилец успешно справлялся и в «Сити». И в чемпионате Украины, и в АПЛ Фернандиньо выиграл все, что только можно. Кроме того, Ферна в составе «горняков» стал обладателем Кубка УЕФА. Об уходе из большого футбола он объявил в ноябре. Причина – потеря мотивации, возраст и желание уделять больше внимания семье.

Пепе Рейна

Возраст: 43 года

Гражданство: Испания

Последний клуб: «Комо»

Getty Images/Global Images Ukraine

Казалось, что этот нестареющий голкипер, еще с младых ногтей щеголявший своей лысиной, будет играть лет до пятидесяти. Но даже таким семижильным, как Рейне, пора на давно заслуженный отдых. Во время своей богатейшей карьеры он успел сменить множество клубов. И почти везде был на высоте. Ну, разве что, не сложилось у него с родным клубом – «Барселоной». Зато сложилось в «Ливерпуле». Да и в «Наполи». И в «Баварии» местами. А его «роман» со сборной Испании – вообще отдельная тема. Рейна – двукратный чемпион Европы и чемпион мира в составе «Фурии роха», но играл он там мало, поскольку был за широкой спиной легендарного Касильяса. Доигрывал в «Комо», под руководством бывшего партнера по сборной Испании Сеска Фабрегаса, который младше Пепе на пять лет. После объявления о завершении игровой карьеры Рейна недолго был безработным: он оперативно возглавил молодежную команду «Вильярреала».