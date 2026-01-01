Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уже сегодня гранд АПЛ попрощается с тренером. Известна причина
Англия
01 января 2026, 12:10 | Обновлено 01 января 2026, 12:12
2367
1

Уже сегодня гранд АПЛ попрощается с тренером. Известна причина

В отношениях руководства «Челси» и Энцо Марески возникли проблемы

Уже сегодня гранд АПЛ попрощается с тренером. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Итальянский специалист Энцо Мареска может покинуть пост главного тренера «Челси» уже первого января. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, между в отношениях между коучем и руководством лондонского гранда возникли проблемы. Ситуация обострилась из-за того, что после ничьей с «Борнмутом» (2:2) итальянец не дал пресс-конференцию, сославшись на плохое самочувствие.

Ожидается, что уже в игре с «Манчестер Сити» Мареска не будет тренером «синих».

С 30 набранными очками за 19 туров «Челси» набрал 30 баллов и расположился на пятой позиции турнирной таблицы АПЛ.

Ранее сообщалось о том, что в «Челси» определили дедлайн для Марески.

Энцо Мареска Манчестер Сити Манчестер Сити - Челси Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу отставка
Даниил Кирияка Источник: The Guardian
Комментарии 1
pol-55
Напевно керівництво хоче щоб Челсі завжди грало як з Барсою(ЛЧ).
