Уже сегодня гранд АПЛ попрощается с тренером. Известна причина

Итальянский специалист Энцо Мареска может покинуть пост главного тренера «Челси» уже первого января. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, между в отношениях между коучем и руководством лондонского гранда возникли проблемы. Ситуация обострилась из-за того, что после ничьей с «Борнмутом» (2:2) итальянец не дал пресс-конференцию, сославшись на плохое самочувствие.

Ожидается, что уже в игре с «Манчестер Сити» Мареска не будет тренером «синих».

С 30 набранными очками за 19 туров «Челси» набрал 30 баллов и расположился на пятой позиции турнирной таблицы АПЛ.

Ранее сообщалось о том, что в «Челси» определили дедлайн для Марески.