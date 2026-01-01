Бразилия01 января 2026, 13:48 |
1155
0
Именитый клуб получил трансферный бан. Известны подробности
Три ближайшие трансферные окна будет ограничен «Ботафого»
01 января 2026, 13:48 |
1155
0
Бразильский «Ботафого» получил трансферный бан.
Ограничение на подписание футболистов бразильским грандом рассчитано на три ближайших трансферных окна. «Ботафого» пытался оспорить решение ФИФА в CAS, но CAS не занял сторону бразильского клуба.
Причиной стала не выплата «Ботафого» 22 миллионов евро «Атланте Юнайтед» за аргентинского полузащитника Тьяго Альмаду. В случае оплаты долга, трансферный бан может быть снят.
Ранее стало известно, перейдет ли Глейкер Мендоса в «Ботафого».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 01 января 2026, 07:25 1
Чемпионат мира в США
Футбол | 01 января 2026, 06:12 13
Андрей Лунин может перейти в «Милан»
Футбол | 01.01.2026, 08:11
Футбол | 01.01.2026, 12:10
Футбол | 01.01.2026, 10:28
Комментарии 0
Популярные новости
31.12.2025, 06:02 3
31.12.2025, 17:13 23
30.12.2025, 08:54 19
30.12.2025, 21:27
31.12.2025, 09:11
31.12.2025, 08:06 12
31.12.2025, 04:45
30.12.2025, 09:59