Именитый клуб получил трансферный бан. Известны подробности

Бразильский «Ботафого» получил трансферный бан.

Ограничение на подписание футболистов бразильским грандом рассчитано на три ближайших трансферных окна. «Ботафого» пытался оспорить решение ФИФА в CAS, но CAS не занял сторону бразильского клуба.

Причиной стала не выплата «Ботафого» 22 миллионов евро «Атланте Юнайтед» за аргентинского полузащитника Тьяго Альмаду. В случае оплаты долга, трансферный бан может быть снят.

