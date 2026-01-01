Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Бразилия
Именитый клуб получил трансферный бан. Известны подробности

Три ближайшие трансферные окна будет ограничен «Ботафого»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ботафого

Бразильский «Ботафого» получил трансферный бан.

Ограничение на подписание футболистов бразильским грандом рассчитано на три ближайших трансферных окна. «Ботафого» пытался оспорить решение ФИФА в CAS, но CAS не занял сторону бразильского клуба.

Причиной стала не выплата «Ботафого» 22 миллионов евро «Атланте Юнайтед» за аргентинского полузащитника Тьяго Альмаду. В случае оплаты долга, трансферный бан может быть снят.

Ранее стало известно, перейдет ли Глейкер Мендоса в «Ботафого».

Ботафого Тьяго Альмада трансферный бан Атланта Юнайтед чемпионат Бразилии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Reuters
Оцените материал
