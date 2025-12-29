Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
29 декабря 2025, 01:02
Сорвался громкий трансфер одного из лучших футболистов УПЛ

Мендоса не перейдет в «Ботафого»

Getty Images/Global Images Ukraine. Глейкер Мендоса

Бразильский «Ботафого» принял решение отказаться от возможного трансфера вингера Глейкера Мендосы из «Кривбасса».

Как сообщает ESPN, бразильский клуб не устроили финансовые условия потенциальной сделки. Представители команды вели предварительные консультации по переходу футболиста, однако запрашиваемая сумма за игрока оказалась слишком высокой для бюджета «Ботафого». В итоге руководство клуба решило свернуть переговоры и сосредоточиться на альтернативных вариантах усиления состава. Ожидается, что интерес к Мендосе со стороны других команд сохранится.

В кампании 2025/26 Глейкер Мендоса сыграл 15 матчей в Украинской Премьер-лиге, в которых записал на свой счет 5 голов и отдал 8 результативных ассистов.

Дмитрий Олийченко Источник: ESPN
