Известно, сколько Кривбасс хочет за Мендосу. Идут переговоры
Ботафого не хочет платить 3 миллиона евро
По информации бразильских СМИ, Ботафого открыл переговоры с Кривбассом по поводу атакующего хавбека Глейкера Мендосы.
Клуб УПЛ недавно активировал клаусулу в контракте Мендосы и выкупил своего лидера за 500 тысяч евро, а теперь хочет продать игрока и хорошо заработать на трансфере.
В контракте 24-летнего Мендосы с Кривбассом теперь прописана клаусула в три миллиона евро.
Ботафого не хочет платить три миллиона и надеется уменьшить сумму в переговорах.
Глейкер стал одним из открытый сезона, забив 5 голов и сделав 9 результативных передач.
