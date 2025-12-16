Известно, сколько Кривбасс хочет за Мендосу. Идут переговоры

По информации бразильских СМИ, Ботафого открыл переговоры с Кривбассом по поводу атакующего хавбека Глейкера Мендосы.

Клуб УПЛ недавно активировал клаусулу в контракте Мендосы и выкупил своего лидера за 500 тысяч евро, а теперь хочет продать игрока и хорошо заработать на трансфере.

В контракте 24-летнего Мендосы с Кривбассом теперь прописана клаусула в три миллиона евро.

Ботафого не хочет платить три миллиона и надеется уменьшить сумму в переговорах.

Глейкер стал одним из открытый сезона, забив 5 голов и сделав 9 результативных передач.