Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 16:25 | Обновлено 16 декабря 2025, 16:45
Известно, сколько Кривбасс хочет за Мендосу. Идут переговоры

Ботафого не хочет платить 3 миллиона евро

Известно, сколько Кривбасс хочет за Мендосу. Идут переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Глейкер Мендоса

По информации бразильских СМИ, Ботафого открыл переговоры с Кривбассом по поводу атакующего хавбека Глейкера Мендосы.

Клуб УПЛ недавно активировал клаусулу в контракте Мендосы и выкупил своего лидера за 500 тысяч евро, а теперь хочет продать игрока и хорошо заработать на трансфере.

В контракте 24-летнего Мендосы с Кривбассом теперь прописана клаусула в три миллиона евро.

Ботафого не хочет платить три миллиона и надеется уменьшить сумму в переговорах.

Глейкер стал одним из открытый сезона, забив 5 голов и сделав 9 результативных передач.

Иван Зинченко Источник: Globoesporte
Lesovij7
В Динамо за 3 миллиона бы пригодился
+1
MaximusOne
Бразильські клуби коли продають когось, хочуть шалені гроші, а коли купують навіть трохи заплатити не хочуть.
0
