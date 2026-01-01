Козловский дерзко отреагировал на отставку Лупашко: «Это лучше...»

Основатель львовского Руха Григорий Козловский дерзко отреагировал на увольнение Владислава Лупашко с должности главного тренера львовских Карпат. Функционер был достаточно лаконичен.

«Это лучшее, что могло произойти во львовском футболе, по крайней мере, этой ночью», – написал Козловский в комментариях в соцсетях.

В нынешнем сезоне Карпаты занимают 9-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.