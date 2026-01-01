Украина. Премьер лига01 января 2026, 11:13 |
1280
1
Козловский дерзко отреагировал на отставку Лупашко: «Это лучше...»
Григорий Козловский рад уходу коуча львовских «Карпат»
01 января 2026, 11:13 |
1280
Основатель львовского Руха Григорий Козловский дерзко отреагировал на увольнение Владислава Лупашко с должности главного тренера львовских Карпат. Функционер был достаточно лаконичен.
«Это лучшее, что могло произойти во львовском футболе, по крайней мере, этой ночью», – написал Козловский в комментариях в соцсетях.
В нынешнем сезоне Карпаты занимают 9-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 января 2026, 09:14 0
Тренер хочет сохранить Витинью
Футбол | 31 декабря 2025, 17:13 22
Владислав Лупашко покинул пост главного тренера ФК Карпаты
Футбол | 01.01.2026, 05:30
Футбол | 01.01.2026, 08:11
Футбол | 01.01.2026, 06:12
Популярные новости
31.12.2025, 09:45 1
31.12.2025, 09:11
30.12.2025, 19:11 3
30.12.2025, 08:54 17
30.12.2025, 08:17 20
01.01.2026, 07:44 2
01.01.2026, 07:41 1
30.12.2025, 08:11 9
вражда двух аферистов в борьбе за деньги Матковского