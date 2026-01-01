Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат

Украинский специалист Владислав Лупашко, которого накануне уволили с должности главного тренера львовских Карпат, подвел итоги 2025 года, заговорив о своей работе в расположении «львов».

«Сейчас популярно подводить итоги года. Я же смотрю шире – потому что иногда одного года недостаточно.

За полтора года ежедневной честной работы было много моментов, которые сформировали меня сильнее, чем любые цифры.

Это был период решений, ответственности и понимания, во что я верю и как я хочу работать. Один из самых насыщенных отрезков в моей жизни. И следующий год – это не новый старт, а продолжение этого пути», – написал Лупашко.

В нынешнем сезоне Карпаты занимают 9-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.