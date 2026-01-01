Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
Украина. Премьер лига
01 января 2026, 10:44 |
2785
0

Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат

Коуч опубликовал пост в социальных сетях

01 января 2026, 10:44 |
2785
0
Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Лупашко

Украинский специалист Владислав Лупашко, которого накануне уволили с должности главного тренера львовских Карпат, подвел итоги 2025 года, заговорив о своей работе в расположении «львов».

«Сейчас популярно подводить итоги года. Я же смотрю шире – потому что иногда одного года недостаточно.

За полтора года ежедневной честной работы было много моментов, которые сформировали меня сильнее, чем любые цифры.

Это был период решений, ответственности и понимания, во что я верю и как я хочу работать. Один из самых насыщенных отрезков в моей жизни. И следующий год – это не новый старт, а продолжение этого пути», – написал Лупашко.

В нынешнем сезоне Карпаты занимают 9-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
Уже сегодня гранд АПЛ попрощается с тренером. Известна причина
Африканский голеадор: Рух определился с лучшим игроком 2025 года
Козловский дерзко отреагировал на отставку Лупашко: «Это лучше...»
Владислав Лупашко Карпаты Львов отставка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флорентино Перес назвал цену, за которую продаст Лунина в мировой гранд
Футбол | 01 января 2026, 05:30 0
Флорентино Перес назвал цену, за которую продаст Лунина в мировой гранд
Флорентино Перес назвал цену, за которую продаст Лунина в мировой гранд

Украинец может оказаться в «Милане»

Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Бокс | 31 декабря 2025, 23:02 4
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?

Александр не дал согласия на организацию боя против Итаумы

Молодежный ЧМ по хоккею. Определены участники матча за выживание
Хоккей | 31.12.2025, 10:55
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены участники матча за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены участники матча за выживание
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Футбол | 01.01.2026, 09:14
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
ОФИЦИАЛЬНО. Праздничное усиление. ЛНЗ презентовал нового игрока
Футбол | 01.01.2026, 08:57
ОФИЦИАЛЬНО. Праздничное усиление. ЛНЗ презентовал нового игрока
ОФИЦИАЛЬНО. Праздничное усиление. ЛНЗ презентовал нового игрока
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
30.12.2025, 10:12 7
Футбол
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
31.12.2025, 11:25 6
Футбол
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
30.12.2025, 08:54 17
Бокс
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
30.12.2025, 08:17 20
Футбол
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
01.01.2026, 07:44 2
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
31.12.2025, 04:45
Хоккей
Конец невероятной серии. Арсенал дома уничтожил Астон Виллу
Конец невероятной серии. Арсенал дома уничтожил Астон Виллу
31.12.2025, 00:16 11
Футбол
Усик окончательно определился, сколько еще лет он будет на ринге
Усик окончательно определился, сколько еще лет он будет на ринге
31.12.2025, 05:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем