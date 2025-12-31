В четверг, 1 января, состоится поединок 19-го тура чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Тоттенхэмом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Брентфорд

Несмотря на перестройку, клуб все равно показывает очень достойные результаты. После 18 туров Премьер-лиги на балансе пчел есть 26 зачетных пунктов, которые позволяют им находиться на 9-м месте турнирной таблицы. И от 15-й позиции, и от топ-5 команду отделяет 4 очка.

В Кубке английской лиги коллектив дошел до четвертьфинала, где потерпел поражение против «Манчестер Сити».

Тоттенхэм

Не так все гладко у другого лондонского клуба. За 18 матчей «шпоры» получили 25 зачетных пунктов, которые пока позволяют им находиться на 13-й строчке турнирной таблицы. Как и в ситуации «Брентфорда», расстояние до конкурентов совсем невелико. В Кубке английской лиги коллектив вылетел в стадии 1/8 финала от «Ньюкасла».

За 6 поединков Лиги чемпионов англичане набрали 11 баллов, благодаря которым теперь находится на 11 месте общей таблицы соревнований. От требуемого топ-8 «шпоры» отстают всего на 1 пункт.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет «Тоттенхэм». На балансе команды 4 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

«Брентфорд» победил в 4/5 предыдущих домашних играх.

В последних 10-х матчах «Брентфорд» сохранил ворота сухими лишь 1 раз.

В предыдущих 11 матчах «Тоттенхэм» не смог отличиться лишь 1 раз.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.75.