Англия01 января 2026, 21:59 | Обновлено 01 января 2026, 22:46
60
0
Брентфорд – Тоттенхэм. Ярмолюк – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 19-го тура АПЛ начнется 1 января в 22:00 по киевскому времени
В четверг, 1 января, состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Тоттенхэм».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Коммьюнити Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
