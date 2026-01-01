Брентфорд – Тоттенхэм. Ярмолюк – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 1 января, состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Тоттенхэм».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Коммьюнити Стэдиум».

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Брентфорд – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция