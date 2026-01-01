Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Брентфорд – Тоттенхэм. Ярмолюк – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Брентфорд
01.01.2026 22:00 – перерыв 0 : 0
Тоттенхэм
Англия
01 января 2026, 21:59 | Обновлено 01 января 2026, 22:46
Брентфорд – Тоттенхэм. Ярмолюк – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 19-го тура АПЛ начнется 1 января в 22:00 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 1 января, состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Тоттенхэм».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Коммьюнити Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк Брентфорд - Тоттенхэм смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
