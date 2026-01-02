Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Брентфорд
01.01.2026 22:00 – FT 0 : 0
Тоттенхэм
Англия
02 января 2026, 02:40 |
20
0

Брентфорд – Тоттенхэм – 0:0. Ярмолюк в дерби Лондона. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ 2025/26

02 января 2026, 02:40 |
20
0
Брентфорд – Тоттенхэм – 0:0. Ярмолюк в дерби Лондона. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

1 января лондонские команды Брентфорд и Тоттенхэм расписали безголевую ничью в матче 19-го тура АПЛ 2025/26 (0:0).

В этом поединке 80 минут со старта провел украинских хавбек пчел Егор Ярмолюк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

АПЛ 2025/26. 19-й тур, 1 января

Брентфорд – Тоттенхэм – 0:0

Видеообзор матча

Брентфорд Тоттенхэм Брентфорд - Тоттенхэм видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
