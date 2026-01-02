Англия02 января 2026, 02:40 |
Брентфорд – Тоттенхэм – 0:0. Ярмолюк в дерби Лондона. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ 2025/26
1 января лондонские команды Брентфорд и Тоттенхэм расписали безголевую ничью в матче 19-го тура АПЛ 2025/26 (0:0).
В этом поединке 80 минут со старта провел украинских хавбек пчел Егор Ярмолюк.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
АПЛ 2025/26. 19-й тур, 1 января
Брентфорд – Тоттенхэм – 0:0
Видеообзор матча
