1 января лондонские команды Брентфорд и Тоттенхэм расписали безголевую ничью в матче 19-го тура АПЛ 2025/26 (0:0).

В этом поединке 80 минут со старта провел украинских хавбек пчел Егор Ярмолюк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

АПЛ 2025/26. 19-й тур, 1 января

Брентфорд – Тоттенхэм – 0:0

Видеообзор матча