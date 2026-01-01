Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 80 минут Ярмолюка. Брентфорд и Тоттенхэм расписали нулевую ничью
Чемпионат Англии
Брентфорд
01.01.2026 22:00 – FT 0 : 0
Тоттенхэм
01 января 2026, 23:58 | Обновлено 02 января 2026, 00:01
123
2

80 минут Ярмолюка. Брентфорд и Тоттенхэм расписали нулевую ничью

Завершилось очередное лондонское дерби в АПЛ

2 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 1 января 2026 года, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Брентфордом» и «Тоттенхэмом».

Игра прошла на стадионе «Коммьюнити Стедиум» в Лондоне и завершилась нулевой ничьей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк вышел на поле в стартовом составе своей команды и был заменен на 80-й минуте.

Английская Премьер-лига 2025/26. 19-й тур, 1 января

Брентфорд – Тоттенхэм – 0:0

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
В усіх сьогодні почався  новий рік з рівностояння,чи лідери чи не дуже,це АПЛ. 
Ответить
+2
Alehandro
Єгор, схоже, норм Новий Рік відсвяткував: у першому таймі все на суперника віддавав... 
у другому вже трошки протверезів))
Ответить
0
