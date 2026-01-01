80 минут Ярмолюка. Брентфорд и Тоттенхэм расписали нулевую ничью
Завершилось очередное лондонское дерби в АПЛ
В четверг, 1 января 2026 года, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Брентфордом» и «Тоттенхэмом».
Игра прошла на стадионе «Коммьюнити Стедиум» в Лондоне и завершилась нулевой ничьей.
Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк вышел на поле в стартовом составе своей команды и был заменен на 80-й минуте.
Английская Премьер-лига 2025/26. 19-й тур, 1 января
Брентфорд – Тоттенхэм – 0:0
