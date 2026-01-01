80 минут Ярмолюка. Брентфорд и Тоттенхэм расписали нулевую ничью

В четверг, 1 января 2026 года, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Брентфордом» и «Тоттенхэмом».

Игра прошла на стадионе «Коммьюнити Стедиум» в Лондоне и завершилась нулевой ничьей.

Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк вышел на поле в стартовом составе своей команды и был заменен на 80-й минуте.

Английская Премьер-лига 2025/26. 19-й тур, 1 января

Брентфорд – Тоттенхэм – 0:0