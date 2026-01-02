90% точных передач. Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Тоттенхэмом

Украинский хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк получил среднюю оценку за матч 19-го тура АПЛ против Тоттенхэма (0:0).

Статистический портал WhoScored оценил действия Ярмолюка в 6.8 балла.

Егор провел на поле 80 минут и отдал 43 точных передачи из 48 (90%). Также у Ярмолюка два отбора и три потери мяча.

Лучшим игроком поединка был признан центральный защитник и капитан Брентфорда Нейтан Коллинз (7.9).

Оценки WhoScored за матч Брентфорд – Тоттенхэм (0:0)