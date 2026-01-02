Англия02 января 2026, 01:51 | Обновлено 02 января 2026, 01:53
178
0
90% точных передач. Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Тоттенхэмом
1 января Брентфорд сыграл вничью со шпорами в поединке 19-го тура АПЛ
02 января 2026, 01:51 | Обновлено 02 января 2026, 01:53
178
0
Украинский хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк получил среднюю оценку за матч 19-го тура АПЛ против Тоттенхэма (0:0).
Статистический портал WhoScored оценил действия Ярмолюка в 6.8 балла.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Егор провел на поле 80 минут и отдал 43 точных передачи из 48 (90%). Также у Ярмолюка два отбора и три потери мяча.
Лучшим игроком поединка был признан центральный защитник и капитан Брентфорда Нейтан Коллинз (7.9).
Оценки WhoScored за матч Брентфорд – Тоттенхэм (0:0)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 01 января 2026, 11:10 0
Завершился групповой этап
Футбол | 01 января 2026, 14:28 12
Энцо Мареска покинул пост коуча «Челси»
Футбол | 02.01.2026, 00:02
Бокс | 01.01.2026, 10:18
Теннис | 01.01.2026, 17:48
Комментарии 0
Популярные новости
01.01.2026, 07:41 3
01.01.2026, 06:00
31.12.2025, 05:32 1
31.12.2025, 08:06 12
31.12.2025, 10:55
31.12.2025, 08:43 4
01.01.2026, 09:14 1
31.12.2025, 11:25 9