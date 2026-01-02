Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 90% точных передач. Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Тоттенхэмом
Англия
02 января 2026, 01:51 | Обновлено 02 января 2026, 01:53
178
0

90% точных передач. Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Тоттенхэмом

1 января Брентфорд сыграл вничью со шпорами в поединке 19-го тура АПЛ

02 января 2026, 01:51 | Обновлено 02 января 2026, 01:53
178
0
90% точных передач. Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк получил среднюю оценку за матч 19-го тура АПЛ против Тоттенхэма (0:0).

Статистический портал WhoScored оценил действия Ярмолюка в 6.8 балла.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Егор провел на поле 80 минут и отдал 43 точных передачи из 48 (90%). Также у Ярмолюка два отбора и три потери мяча.

Лучшим игроком поединка был признан центральный защитник и капитан Брентфорда Нейтан Коллинз (7.9).

Оценки WhoScored за матч Брентфорд – Тоттенхэм (0:0)

По теме:
Брентфорд – Тоттенхэм – 0:0. Ярмолюк в дерби Лондона. Видеообзор матча
Старт второй части сезона. Арсенал оторвался: таблица АПЛ после 19-го тура
80 минут Ярмолюка. Брентфорд и Тоттенхэм расписали нулевую ничью
Нейтан Коллинз Брентфорд Тоттенхэм Брентфорд - Тоттенхэм оценки WhoScored Егор Ярмолюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Хоккей | 01 января 2026, 11:10 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала

Завершился групповой этап

ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
Футбол | 01 января 2026, 14:28 12
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером

Энцо Мареска покинул пост коуча «Челси»

Моуриньо – шокирован. Бенфика узнала цену на Арсения Батагова
Футбол | 02.01.2026, 00:02
Моуриньо – шокирован. Бенфика узнала цену на Арсения Батагова
Моуриньо – шокирован. Бенфика узнала цену на Арсения Батагова
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Бокс | 01.01.2026, 10:18
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
ФОТО. Как ведущие украинские теннисистки отпраздновали Новый год
Теннис | 01.01.2026, 17:48
ФОТО. Как ведущие украинские теннисистки отпраздновали Новый год
ФОТО. Как ведущие украинские теннисистки отпраздновали Новый год
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
01.01.2026, 07:41 3
Бокс
В Динамо сожалеют о своем решении относительно главного тренера
В Динамо сожалеют о своем решении относительно главного тренера
01.01.2026, 06:00
Футбол
Усик окончательно определился, сколько еще лет он будет на ринге
Усик окончательно определился, сколько еще лет он будет на ринге
31.12.2025, 05:32 1
Бокс
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
31.12.2025, 08:06 12
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены участники матча за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены участники матча за выживание
31.12.2025, 10:55
Хоккей
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
31.12.2025, 08:43 4
Бокс
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
01.01.2026, 09:14 1
Футбол
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
31.12.2025, 11:25 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем