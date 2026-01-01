Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мирон Маркевич – про Новый год, Рождество, клюшки и хоккей
01 января 2026, 11:50
Мирон Маркевич – про Новый год, Рождество, клюшки и хоккей

Бывший главный тренер сборной Украины поделился своими воспоминания из детства и юности

Мирон Маркевич – про Новый год, Рождество, клюшки и хоккей
УПЛ. Мирон Маркевич

Известный отечественный тренер Мирон Маркевич эксклюзивно для сайта Sport.ua рассказал о своем отношении празднования Нового года.

– Мирон Богданович, какой в вашей жизни был самый запоминающийся Новый год?
– Если честно, то я не очень люблю Новый год. Мне по душе Рождество. Это был праздник. Я часто вспоминаю свои детские годы, когда с друзьями колядовал. Нам давали сладости и деньги, на которые можно было купить клюшку, коньки.

– Вы хорошо играли в хоккей?
– Старался. Правда, какой хоккей был в Украине в конце 60-х начале 70-х, особенно во Львовской области. На любительском уровне я года три-четыре защищал цвета фрезерного завода, а еще раньше, в детстве делали ворота, из чего попало. Важно было уметь стоять на коньках. Тогда ведь и зимы были другими.

– На какой позиции вы «резали лед»?
– (Смеется.) Я был левым нападающим. Наша команда выступала на первенство области.

– То есть, по любви к спорту после футбола у вас идет хоккей?
– Наверное, да. У меня была мечта вживую посмотреть матч НХЛ. Пять лет назад мне это удалось. С ветеранами сборной Украины по футболу мы были в Тампе. Сначала мы вместе сходили на один поединок, а потом я сам купил билет. Как раз в том сезоне «Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграла Кубок Стэнли. Я получил массу удовольствия. Вот это настоящий хоккей высочайшего уровня.

Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
