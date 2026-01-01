Украина. Премьер лига01 января 2026, 11:25 | Обновлено 01 января 2026, 11:26
167
0
Африканский голеадор: Рух определился с лучшим игроком 2025 года
Бабукар Фаал победил в номинации
Гамбийский форвард Бабукарр Фаал победил в номинации «Лучший футболист львовского «Руха» в 2025 году.
За 22-летнего нападающего проголосовали 47% фанатов. Второе место занял Ростислав Лях (31%), третье – Виталий Холод (10%).
На звание также претендовали Виталий Роман (7%) и Богдан Слюбик (4%).
В прошлом году Бабукарр провел 31 матч, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.
