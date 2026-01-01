Африканский голеадор: Рух определился с лучшим игроком 2025 года

Гамбийский форвард Бабукарр Фаал победил в номинации «Лучший футболист львовского «Руха» в 2025 году.

За 22-летнего нападающего проголосовали 47% фанатов. Второе место занял Ростислав Лях (31%), третье – Виталий Холод (10%).

На звание также претендовали Виталий Роман (7%) и Богдан Слюбик (4%).

В прошлом году Бабукарр провел 31 матч, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.