Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
01 января 2026, 11:25 | Обновлено 01 января 2026, 11:26
Африканский голеадор: Рух определился с лучшим игроком 2025 года

Бабукар Фаал победил в номинации

Африканский голеадор: Рух определился с лучшим игроком 2025 года
ФК Рух. Бабукарр Фаал

Гамбийский форвард Бабукарр Фаал победил в номинации «Лучший футболист львовского «Руха» в 2025 году.

За 22-летнего нападающего проголосовали 47% фанатов. Второе место занял Ростислав Лях (31%), третье – Виталий Холод (10%).

На звание также претендовали Виталий Роман (7%) и Богдан Слюбик (4%).

В прошлом году Бабукарр провел 31 матч, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.

Бабукарр Фаал Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига лучший игрок Ростислав Лях Виталий Холод Богдан Слюбик Виталий Роман
Андрей Витренко Источник: ФК Рух Львов
