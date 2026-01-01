Реал уже зимой собирается попрощаться с звездой за смешную сумму
Давид Алаба может продолжить карьеру в «Шарлотте»
Австрийский защитник Давид Алаба может покинуть мадридский «Реал». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский гранд получил предложение от «Шарлотта». Его сумма составляет 1,5 миллиона евро и «сливочные» раздумывают над тем, чтобы отпустить Алабу уже в январе.
В текущем сезоне Давид Алаба провел четыре матча на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в четыре миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что у Мбаппе обнаружено повреждение.
