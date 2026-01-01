Реал уже зимой собирается попрощаться с звездой за смешную сумму

Австрийский защитник Давид Алаба может покинуть мадридский «Реал». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд получил предложение от «Шарлотта». Его сумма составляет 1,5 миллиона евро и «сливочные» раздумывают над тем, чтобы отпустить Алабу уже в январе.

В текущем сезоне Давид Алаба провел четыре матча на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в четыре миллиона евро.

