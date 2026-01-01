Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Испания
01 января 2026, 12:29 |
Реал уже зимой собирается попрощаться с звездой за смешную сумму

Давид Алаба может продолжить карьеру в «Шарлотте»

Реал уже зимой собирается попрощаться с звездой за смешную сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Австрийский защитник Давид Алаба может покинуть мадридский «Реал». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд получил предложение от «Шарлотта». Его сумма составляет 1,5 миллиона евро и «сливочные» раздумывают над тем, чтобы отпустить Алабу уже в январе.

В текущем сезоне Давид Алаба провел четыре матча на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в четыре миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что у Мбаппе обнаружено повреждение.

Давид Алаба Реал Мадрид Шарлотт (MLS) трансферы
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Boodya
Ну, рахувати "результативні дії" в захисника, це звичайно сильно)
Mark4854590
Ну хоч щось отримають. Влітку з Алабою все одно попрощаються, як з вільним агентом
