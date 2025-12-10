Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Максим Дячук рассказал о своих приключениях в польском чемпионате
Польша
10 декабря 2025, 09:30
Максим Дячук рассказал о своих приключениях в польском чемпионате

Защитник, чей контракт принадлежит «Динамо», успешно выступает на правах аренды за «Лехию»

Максим Дячук рассказал о своих приключениях в польском чемпионате
Лехия. Максим Дячук

«Лехия» из Гданьска самая украинская команда в Польше. В ее составе числится сразу шесть отечественных футболистов (Богдан Сарнавский, Иван Желизко, Антон Царенко, Кирилл Пашко, Богдан Вьюнник). А наибольшую игровую практику в первой части сезона получил защитник Максим Дячук, который выступает за «Лехию» на правах аренды. В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua футболист рассказал о своем нынешнем этапе карьеры.

– Максим, выступление за «Лехию» – это твой первый международный опыт. Что скажешь о нем?
– Да, это мой первый подобный опыт. Безусловно, сначала я переживал, как все будет, потому что не владел польским языком, да и английский у меня тогда был не на высоком уровне. Но мне помогли ребята и, считаю, что сейчас все нормально.

– Каким тебе показался уровень чемпионата Польши?
– Он очень конкурентный, как вы заметили, в таблице все рядом друг с другом, и это очень хорошо для прогресса молодых игроков. А сам чемпионат непредсказуем. Каждый может выиграть у каждого.

– Какие задачи стоят перед твоей командой на сезон?
– Цели перед нами стоят самые высокие, но мы идем от игры к игре и стараемся показывать качественный и атакующий футбол. Я горжусь своей командой. Мы проделали очень хорошую работу в первой части сезона, несмотря на минус пять очков, которые нам засчитали. Но впереди еще вторая часть, поэтому нужно будет приложить еще больше усилий, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице.

Лехия. Джон Карвер

– Ты провел почти все матчи, причем без замен. Наставник Джон Карвер тебе доверяет?
– Да. Я бесконечно благодарен Джону за то время, которое он мне дает. Это замечательный тренер и человек, он и его тренерский штаб очень многое делают для нашей команды, и мы это ценим. Я также допускал ошибки, но меня поддерживали как тренерский штаб, так и команда, это для меня дорогого стоит.

– «Лехия» больше всех забила и больше всех пропустила. Команда пытается играть в веселый футбол?
– Мы стараемся действовать интенсивно и часто у нас это получается. Да, были ошибки, но мы их будем исправлять. У нас очень сильная линия атаки и это большой козырь. Думаю, зрителям интересно наблюдать за матчами «Лехии».

– В «Лехии» большой десант из Украины. Легче было адаптироваться?
– Конечно, ребята помогали, давали советы, я им очень благодарен. Я со всеми поддерживаю хорошие отношения. Мне здесь комфортно.

– Чем разбавляешь досуг?
– Провожу время с женой, можем выйти прогуляться по городу. Гданьск очень красивый. Он не похож на другие польские города.

Динамо. Максим Дячук

– Пойти в аренду тебе в «Динамо» предложили, или это была твоя инициатива?
– Главной целью для меня была игровая практика, поэтому когда в клубе предложили поехать в «Лехию» – я согласился. Это был для меня своего рода вызов.

– В «Динамо», с которым у тебя контракт, сейчас результаты не самые лучшие. Общался с ребятами, почему так?
– Внутренние вопросы каждой команды – это закрытая работа тренеров и игроков, поэтому я не хочу их комментировать. В «Динамо» очень качественные и сильные игроки, поэтому я могу пожелать только успехов. У них все обязательно получится.

– «Динамо» является действующим чемпионом. Отстоять титул будет сложно, учитывая отставание от лидеров?
– Впереди еще половина дистанции. Наш чемпионат также непредсказуем. Поэтому я верю и поддерживаю команду на пути к отстаиванию статуса чемпиона.

Максим Дячук Динамо Киев Украинская Премьер-лига Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу Антон Царенко Иван Желизко Богдан Вьюнник Богдан Сарнавский Кирилл Пашко Джон Карвер статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
