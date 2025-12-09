Сабо дал прогноз на чемпионат для Динамо и назвал будущего чемпиона

После четырех поражений кряду в чемпионате (антирекорд) «Динамо», наконец, смогла победить. В 15-м туре подопечные Игоря Костюка обыграли «Кудровку» (2:1). Эта победа пока подняла «бело-синих» с седьмого на шестое место, правда, у «Металлиста 1925» сыграно на один поединок меньше.

Может, ли этот выигрыш стать отправной точкой для действующего чемпиона и вообще по силам ли динамовцам догнать лидеров, сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо.

– Безусловно, любая победа, а особенно после серии из четырех поражений, это кислород для футболистов, – сказал Сабо. – Пусть даже соперником был и новичок Премьер-лиги.

Сможет ли «Динамо» достать лидеров? Нет. Для киевлян в нынешней ситуации было бы неплохо пропасть в тройку призеров. Отставание в девять очков слишком большая фора для «Шахтера».

У «горняков» сильные бразильцы, но, порой, они хотят себя продать и это иногда мешает добиваться команде нужного результата. Тем не менее, я уверен, что в нынешнем сезоне чемпионом станет «Шахтер». Не думаю, что ЛНЗ, несмотря на то, что они стали чемпиона первого круга или «Полесье», смогут доставить много проблем команде Арды Турана.

