Сабо дал прогноз на чемпионат для Динамо и назвал будущего чемпиона
Авторитетный тренер считает, что киевляне не смогут догнать лидеров
После четырех поражений кряду в чемпионате (антирекорд) «Динамо», наконец, смогла победить. В 15-м туре подопечные Игоря Костюка обыграли «Кудровку» (2:1). Эта победа пока подняла «бело-синих» с седьмого на шестое место, правда, у «Металлиста 1925» сыграно на один поединок меньше.
Может, ли этот выигрыш стать отправной точкой для действующего чемпиона и вообще по силам ли динамовцам догнать лидеров, сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо.
– Безусловно, любая победа, а особенно после серии из четырех поражений, это кислород для футболистов, – сказал Сабо. – Пусть даже соперником был и новичок Премьер-лиги.
Сможет ли «Динамо» достать лидеров? Нет. Для киевлян в нынешней ситуации было бы неплохо пропасть в тройку призеров. Отставание в девять очков слишком большая фора для «Шахтера».
У «горняков» сильные бразильцы, но, порой, они хотят себя продать и это иногда мешает добиваться команде нужного результата. Тем не менее, я уверен, что в нынешнем сезоне чемпионом станет «Шахтер». Не думаю, что ЛНЗ, несмотря на то, что они стали чемпиона первого круга или «Полесье», смогут доставить много проблем команде Арды Турана.
Турнирная таблица УПЛ 2025/26 после первого круга
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ЛНЗ
|15
|10
|2
|3
|18 - 8
|13.12.25 15:30 ЛНЗ - Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов
|32
|2
|Шахтер Донецк
|15
|9
|5
|1
|37 - 12
|14.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев
|32
|3
|Полесье
|15
|8
|3
|4
|23 - 9
|13.12.25 18:00 Полесье - Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр09.11.25 Александрия 0:3 Полесье03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 1925
|27
|4
|Кривбасс
|15
|7
|4
|4
|27 - 23
|13.12.25 13:00 Кривбасс - Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава
|25
|5
|Колос Ковалевка
|15
|6
|6
|3
|16 - 12
|13.12.25 13:00 Кривбасс - Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия
|24
|6
|Динамо Киев
|15
|6
|5
|4
|32 - 21
|14.12.25 15:30 Динамо Киев - Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев
|23
|7
|Заря
|15
|6
|5
|4
|19 - 16
|13.12.25 15:30 ЛНЗ - Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов
|23
|8
|Металлист 1925
|14
|5
|6
|3
|15 - 11
|12.12.25 18:00 Оболонь - Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ
|21
|9
|Карпаты Львов
|15
|4
|7
|4
|18 - 18
|13.12.25 18:00 Полесье - Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов
|19
|10
|Верес
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|14.12.25 15:30 Динамо Киев - Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря
|18
|11
|Оболонь
|15
|4
|5
|6
|11 - 24
|12.12.25 18:00 Оболонь - Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь
|17
|12
|Рух Львов
|15
|5
|1
|9
|13 - 22
|14.12.25 13:00 Полтава - Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов
|16
|13
|Кудровка
|15
|4
|2
|9
|18 - 29
|12.12.25 15:30 Александрия - Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь
|14
|14
|Эпицентр
|15
|4
|2
|9
|18 - 22
|14.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192523.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес
|14
|15
|Александрия
|15
|2
|4
|9
|13 - 27
|12.12.25 15:30 Александрия - Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия
|10
|16
|Полтава
|15
|2
|3
|10
|13 - 36
|14.12.25 13:00 Полтава - Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава
|9
