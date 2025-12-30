Авагимян отреагировал на информацию о возможном возвращении в Черноморец

Полузащитник черкасского ЛНЗ Артур Авагимян отреагировал на информацию о том, что после назначения Романа Григорчука тренером «Черноморца» одесситы попытаются вернуть его в команду:

«На данный момент у меня контракт с ЛНЗ. Я ни с кем не общался», – сказал Авагимян.

В текущем сезоне Артур принял участие в трех матчах и отдал одну результативную передачу за ЛНЗ во всех турнирах.

Авагимян уже выступал за «Черноморец» в период с 2020 по 2022 год и с 2023 по 2024 год. В общей сложности он провел в составе одесситов 98 матчей, забив 18 голов и отдав 15 результативных передач.