Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
30 декабря 2025, 16:53 | Обновлено 30 декабря 2025, 16:54
Проблемный клуб УПЛ подписывает хавбека и ждет первого бразильца

Кудровка подпишет Беляева

ФК Александрия. Александр Беляев

Клуб УПЛ Кудровка в ближайшее время объявит о подписании полузащитника Александра Беляева. Игрок еще в сентябре стал свободным агентом после ухода из Александрии.

Хавбек ранее сказал, что тренер Кирилл Нестеренко на него не рассчитывает, поэтому клуб его отпустил.

Беляев получит контракт на 1,5 года.

Кроме того, Кудровка ведет переговоры о подписании бразильского игрока. Ранее в команде не было футболистов из этой страны.

По итогам первой половины сезона новичок УПЛ идет на 13-й позиции. В СМИ есть сообщения о финансовых проблемах клуба и долгах по зарплате.

Иван Зинченко
