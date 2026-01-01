На 52 балла больше. ПСВ – рекордсмен Эредивизи по очкам за последние 25 лет

ПСВ набрал наибольшее количество очков в Эредивизи за последние 25 лет. В активе команды из Эйндховена – 1905 баллов.

Лишь на 52 очка меньше заработал за аналогичный период амстердамский Аякс (1853).

Замкнул тройку лидеров роттердамский Фейеноорд (1623).

Сводная таблица Эредивизи за 25 лет