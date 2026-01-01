Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. На 52 балла больше. ПСВ – рекордсмен Эредивизи по очкам за последние 25 лет
Нидерланды
01 января 2026, 12:21 | Обновлено 01 января 2026, 12:22
На 52 балла больше. ПСВ – рекордсмен Эредивизи по очкам за последние 25 лет

Аякс и Фейеноорд попали в тройку лучших

Getty Images/Global Images Ukraine

ПСВ набрал наибольшее количество очков в Эредивизи за последние 25 лет. В активе команды из Эйндховена – 1905 баллов.

Лишь на 52 очка меньше заработал за аналогичный период амстердамский Аякс (1853).

Замкнул тройку лидеров роттердамский Фейеноорд (1623).

Сводная таблица Эредивизи за 25 лет

  • 1905 – ПСВ
  • 1853 – Аякс
  • 1623 – Фейеноорд
  • 1462 – АЗ
  • 1300 – Твенте
  • 1255 – Утрехт
  • 1203 – Херенвен
  • 1078 – Витесс
  • 1035 – Гронинген
  • 832 – Неймеген
  • 775 – Хераклес
  • 725 – Бреда
  • 717 – Виллем II
  • 706 – Рода
  • 604 – Ден Хааг
  • 586 – Ваалвейк
  • 551 – Спарта
  • 543 – Зволле
  • 386 – Эксельсиор
  • 312 – Фортуна
  • 280 – Гоу Эгед Иглз
  • 271 – Де Графсхап
  • 270 – Венло
  • 156 – Камбур
  • 128 – Эммен
  • 125 – Волендам
  • 121 – Розендаль
  • 56 – Алмере
  • 52 – Ден Босх
  • 20 – Дордрехт
  • 15 – Телстар
статистика чемпионат Нидерландов по футболу ПСВ Фейеноорд Аякс АЗ Алкмаар
Сергей Турчак Источник: Instagram
