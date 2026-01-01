Нидерланды01 января 2026, 12:21 | Обновлено 01 января 2026, 12:22
На 52 балла больше. ПСВ – рекордсмен Эредивизи по очкам за последние 25 лет
Аякс и Фейеноорд попали в тройку лучших
ПСВ набрал наибольшее количество очков в Эредивизи за последние 25 лет. В активе команды из Эйндховена – 1905 баллов.
Лишь на 52 очка меньше заработал за аналогичный период амстердамский Аякс (1853).
Замкнул тройку лидеров роттердамский Фейеноорд (1623).
Сводная таблица Эредивизи за 25 лет
- 1905 – ПСВ
- 1853 – Аякс
- 1623 – Фейеноорд
- 1462 – АЗ
- 1300 – Твенте
- 1255 – Утрехт
- 1203 – Херенвен
- 1078 – Витесс
- 1035 – Гронинген
- 832 – Неймеген
- 775 – Хераклес
- 725 – Бреда
- 717 – Виллем II
- 706 – Рода
- 604 – Ден Хааг
- 586 – Ваалвейк
- 551 – Спарта
- 543 – Зволле
- 386 – Эксельсиор
- 312 – Фортуна
- 280 – Гоу Эгед Иглз
- 271 – Де Графсхап
- 270 – Венло
- 156 – Камбур
- 128 – Эммен
- 125 – Волендам
- 121 – Розендаль
- 56 – Алмере
- 52 – Ден Босх
- 20 – Дордрехт
- 15 – Телстар
