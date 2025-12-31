В четверг, 1 января, состоится поединок 19-го тура чемпионата Англии между «Кристалл Пэлас» и «Фулхэмом». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Кристал Пэлас

Команда начала сезон довольно неплохо, однако в последних играх ее результаты совсем не впечатляют. Тем не менее, после 18 туров Премьер-лиги на балансе «орлов» есть 26 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 11-ю строчку турнирной таблицы. И от 15-го, и от 5-го места чемпионата команду отделяет 4 очка. В Кубке английской лиги коллектив вылетел в четвертьфинал, где потерпел поражение в матче против лондонского «Арсенала».

В Лиге конференций англичанам удалось завоевать 10 очков за 6 игр и квалифицироваться в 1/16 финала турнира.

Фулхэм

Для «дачников» сезон проходит достаточно обычно. За 18 матчей чемпионата команде удалось набрать 26 зачетных пунктов, благодаря которым она занимает 12 место турнирной таблицы. Как и Кристал Пэлас, «Фулхэм» отдален от 15-й позиции и топ-5 на 4 очка.

В Кубке английской лиги лондонцы дошли до четвертьфинала, где потерпели поражение против «Ньюкасла».

Личные встречи

В последних 5-х играх ощутимое преимущество имеет «Кристалл Пэлас». На балансе команды 3 победы, еще 1 игра завершилась вничью, а 1 выигрыш одержал «Фулхэм».

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Кристалл Пэлас» продолжается уже 5 матчей подряд.

В последних 6-х выездных играх «Фулхэм» одержал 4 победы.

«Кристалл Пэлас» не может победить дома уже 5 игр подряд.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.81.