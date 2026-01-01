Орлы на даче. Лондонское дерби в АПЛ закончилось вничью
«Кристал Пэлас» и «Фулхэм» обменялись голевыми ударами и разошлись миром
Вечером 1 января 2026 года состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги.
В лондонском дерби Кристал Пэлас и Фулхэм на арене Селхерст Парк сыграли вничью (1:1).
Хозяева открыли счет в первом тайме. На 39-й минуте Жан-Филипп Матета воспользовался передачей Натана Клайна и точно пробил по воротам соперника.
После перерыва дачники добавили в активности и сумели забить спасительный гол в ворота орлов. На 80-й минуте Том Кэрни сравнял счет после передачи Саши Лукича.
В заключительные минуты встречи обе команды пытались вырвать победу, однако счет 1:1 так и остался на табло без изменений.
Кристал Пэлас и Фулхэм набрали по 27 очков и замыкают топ-10 в турнирной таблице АПЛ.
Английская Премьер-лига. 19-й тур, 1 января 2026
Кристал Пэлас – Фулхэм – 1:1
Голы: Жан-Филипп Матета, 39 – Том Кэрни, 80
