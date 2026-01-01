Кристал Пэлас – Фулхэм – 1:1. Лондонское дерби. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 19-го тура Английской Премьер-лиги
Вечером 1 января 2026 года прошел матч 19-го тура Английской Премьер-лиги.
В лондонском дерби Кристал Пэлас и Фулхэм на арене Селхерст Парк сыграли вничью (1:1).
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 39-й минуте Жан-Филипп Матета открыл счет с передачи Натана Клайна.
На 80-й минуте Том Кэрни сравнял счет для гостей после передачи Саши Лукича.
Английская Премьер-лига. 19-й тур, 1 января 2026
Кристал Пэлас – Фулхэм – 1:1
Голы: Жан-Филипп Матета, 39 – Том Кэрни, 80
Видео голов и обзор матча
События матча
