Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Кристал Пэлас – Фулхэм – 1:1. Лондонское дерби. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
01.01.2026 19:30 – FT 1 : 1
Фулхэм
Англия
01 января 2026, 22:23 | Обновлено 01 января 2026, 22:32
21
0

Кристал Пэлас – Фулхэм – 1:1. Лондонское дерби. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 19-го тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 января 2026 года прошел матч 19-го тура Английской Премьер-лиги.

В лондонском дерби Кристал Пэлас и Фулхэм на арене Селхерст Парк сыграли вничью (1:1).

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 39-й минуте Жан-Филипп Матета открыл счет с передачи Натана Клайна.

На 80-й минуте Том Кэрни сравнял счет для гостей после передачи Саши Лукича.

Английская Премьер-лига. 19-й тур, 1 января 2026

Кристал Пэлас – Фулхэм – 1:1

Голы: Жан-Филипп Матета, 39 – Том Кэрни, 80

Видео голов и обзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Том Кэрни (Фулхэм), асcист Саша Лукич.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас), асcист Натаниэль Клайн.
Фулхэм Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Натаниэл Клайн видео голов и обзор Жан-Филипп Матета Саша Лукич
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
