Кристал Пэлас – Фулхэм – 1:1. Лондонское дерби. Видео голов и обзор

Вечером 1 января 2026 года прошел матч 19-го тура Английской Премьер-лиги.

В лондонском дерби Кристал Пэлас и Фулхэм на арене Селхерст Парк сыграли вничью (1:1).

На 39-й минуте Жан-Филипп Матета открыл счет с передачи Натана Клайна.

На 80-й минуте Том Кэрни сравнял счет для гостей после передачи Саши Лукича.

Английская Премьер-лига. 19-й тур, 1 января 2026

Кристал Пэлас – Фулхэм – 1:1

Голы: Жан-Филипп Матета, 39 – Том Кэрни, 80

