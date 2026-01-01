Лупашко – out, пары 1/8 финала КАН, закрытие премии The Best

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 31 декабря.

1. Кубок африканских наций. Итоги группового раунда, пары 1/8 финала

Стала известна сетка плей-офф турнира

2A. Алжир выиграл группу. Игрок Шахтера Лассина Траоре забил за Буркина-Фасо

Команда Буркина-Фасо с 6 очками заняла второе место в квартете

2B. Камбек слонов. Кот-д'Ивуар и Камерун заочно определили победителя группы

Слоны заняли первое место, имея большее количество забитых мячей

3. ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА объявила о закрытии премии лучшему игроку The Best

С 2026 года будет внедрена новая церемония вручения мировых футбольных наград

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера

Владислав Лупашко покинул пост главного тренера ФК Карпаты

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр попрощался с четырьмя игроками и украинским тренером

Янаков, Хамелюк, Бушняк, Ляшенко и Галушкин покинули клуб из Каменец-Подольского

5. Лучшие в УПЛ в первой части сезона – двое из Кривбасса

Sport.ua традиционно итожит промежуточный финиш чемпионата

6. Будковский – второй. Определен лучший футболист Премьер-лиги 2025 года

Первое место занял теперь уже бывший вингер черкасского ЛНЗ Проспер Оба

7A. Халеп, Квитова и другие. Теннисистки, которые завершили карьеру в 2025 году

В 2025 году с профессиональным теннисом попрощались 13 девушек

7B. Фоньини, Гаске, Шварцман. Теннисисты, которые завершили карьеру в 2025 году

С теннисом также попрощались Поспишил, Вердаско, Беранкис, Рамос и другие

8. Топ-10 открытий украинского спорта в 2025 году. Версия Sport.ua

Несмотря на войну, наш спорт продолжает раскрывать яркие персоналии

9. Молодежный ЧМ по хоккею. Определены участники матча за выживание

Дания и Германия сыграют матч за место в элите

10A. Плотницкий в статусе MVP вывел Перуджу в финал четырех Кубка Италии

Умбрийцы одолели действующих обладателей Кубка Италии, Чивитанову

10B. ОФИЦИАЛЬНО. Назван лучший волейболист 2025 года

Команда Volleyball World признала Алессандро Микилетто лучшим игроком года

10C. ОФИЦИАЛЬНО. 38-летняя либеро признана лучшей волейболисткой 2025 года

Моника Де Дженнаро возглавила рейтинг Volleyball World