Ассист Судакова, награда для Дембеле, матчи КАН, Рождественская гонка

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 28 декабря.

1A. Ассист Судакова, две пропущенных Трубина. Бенфика поделила очки с Брагой

У орлов голы забили Николас Отаменди и Фредрик Аурснес

1B. ВИДЕО. Судаков сделал голевой пас на Отаменди в матче Бенфики с Брагой

Украинский хавбек отметился результативным действием на 29-й минуте

2A. Globe Soccer Awards. Назван лучший игрок мира в 2025 году

Усман Дембеле получил награду на мероприятии, которое прошло в Дубае

2B. Globe Soccer Awards 2025. Все обладатели наград: от Дембеле до Роналду

28 декабря в городе Дубай состоялась церемония вручения наград

3. Уже 3 команды – в плей-офф. Таблицы Кубка африканских наций после 2 туров

Египет, Нигерия и Алжир досрочно получили путевки в 1/8 финала КАН-2025

4A. Траоре на голодном пайке. Марез принес победу Алжиру над Буркина-Фасо

Лисы пустыни досрочно получили путевку в 1/8 финала Кубка африканских наций

4B. Слоны и львы поделили джунгли. Кот-д'Ивуар и Камерун разошлись миром

После того, как отличился Амад Дилло, автогол Конана спас Камерун

5A, Тоттенхэм минимально переиграл Кристал Пэлас и поднялся на 11-е место АПЛ

Единственный в матче гол забил Арчи Грэй на 42-й минуте

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал юного украинского полузащитника

Мирослав Васьковский будет выступать за команды U-14 и U-15

6A. Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве

Кирилл Пашко вернется в расположение столичного гранда

6B. В львовских Карпатах определились с главным тренером команды

Владислав Лупашко, вероятно, остается во львовском клубе

7. Битва полов. Кирьос переиграл первую ракетку мира Соболенко в двух сетах

Ник одолел Арину со счетом 6:3, 6:3 в выставочном матче, который прошел в Дубае

8. Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху

Александр поблагодарил за вечер бокса в Эр-Рияде

9A. Рождественская гонка 2025. Без украинского дуэта: как прошел масс-старт?

Немецкая пара порадовала местных фанатов победой

9B. Рождественская гонка 2025. В честь Дальмайер: немцы выиграли все гонки шоу

Янина Хеттих-Вальц и Юстус Штрелов финишировали первыми в персьюте

10. Филипп БУДКОВСКИЙ: «Не доехали, у автобуса спустило одно колесо»

Один из лучших бомбардиров Премьер-лиги дал эксклюзивное интервью