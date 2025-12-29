Ассист Судакова, награда для Дембеле, матчи КАН, Рождественская гонка
Главные новости за 28 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 28 декабря.
1A. Ассист Судакова, две пропущенных Трубина. Бенфика поделила очки с Брагой
У орлов голы забили Николас Отаменди и Фредрик Аурснес
1B. ВИДЕО. Судаков сделал голевой пас на Отаменди в матче Бенфики с Брагой
Украинский хавбек отметился результативным действием на 29-й минуте
2A. Globe Soccer Awards. Назван лучший игрок мира в 2025 году
Усман Дембеле получил награду на мероприятии, которое прошло в Дубае
2B. Globe Soccer Awards 2025. Все обладатели наград: от Дембеле до Роналду
28 декабря в городе Дубай состоялась церемония вручения наград
3. Уже 3 команды – в плей-офф. Таблицы Кубка африканских наций после 2 туров
Египет, Нигерия и Алжир досрочно получили путевки в 1/8 финала КАН-2025
4A. Траоре на голодном пайке. Марез принес победу Алжиру над Буркина-Фасо
Лисы пустыни досрочно получили путевку в 1/8 финала Кубка африканских наций
4B. Слоны и львы поделили джунгли. Кот-д'Ивуар и Камерун разошлись миром
После того, как отличился Амад Дилло, автогол Конана спас Камерун
5A, Тоттенхэм минимально переиграл Кристал Пэлас и поднялся на 11-е место АПЛ
Единственный в матче гол забил Арчи Грэй на 42-й минуте
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал юного украинского полузащитника
Мирослав Васьковский будет выступать за команды U-14 и U-15
6A. Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
Кирилл Пашко вернется в расположение столичного гранда
6B. В львовских Карпатах определились с главным тренером команды
Владислав Лупашко, вероятно, остается во львовском клубе
7. Битва полов. Кирьос переиграл первую ракетку мира Соболенко в двух сетах
Ник одолел Арину со счетом 6:3, 6:3 в выставочном матче, который прошел в Дубае
8. Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Александр поблагодарил за вечер бокса в Эр-Рияде
9A. Рождественская гонка 2025. Без украинского дуэта: как прошел масс-старт?
Немецкая пара порадовала местных фанатов победой
9B. Рождественская гонка 2025. В честь Дальмайер: немцы выиграли все гонки шоу
Янина Хеттих-Вальц и Юстус Штрелов финишировали первыми в персьюте
10. Филипп БУДКОВСКИЙ: «Не доехали, у автобуса спустило одно колесо»
Один из лучших бомбардиров Премьер-лиги дал эксклюзивное интервью
