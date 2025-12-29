Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ассист Судакова, награда для Дембеле, матчи КАН, Рождественская гонка
Другие новости
29 декабря 2025, 07:12 | Обновлено 29 декабря 2025, 07:16
265
0

Ассист Судакова, награда для Дембеле, матчи КАН, Рождественская гонка

Главные новости за 28 декабря на Sport.ua

29 декабря 2025, 07:12 | Обновлено 29 декабря 2025, 07:16
265
0
Ассист Судакова, награда для Дембеле, матчи КАН, Рождественская гонка
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 28 декабря.

1A. Ассист Судакова, две пропущенных Трубина. Бенфика поделила очки с Брагой
У орлов голы забили Николас Отаменди и Фредрик Аурснес

1B. ВИДЕО. Судаков сделал голевой пас на Отаменди в матче Бенфики с Брагой
Украинский хавбек отметился результативным действием на 29-й минуте

2A. Globe Soccer Awards. Назван лучший игрок мира в 2025 году
Усман Дембеле получил награду на мероприятии, которое прошло в Дубае

2B. Globe Soccer Awards 2025. Все обладатели наград: от Дембеле до Роналду
28 декабря в городе Дубай состоялась церемония вручения наград

3. Уже 3 команды – в плей-офф. Таблицы Кубка африканских наций после 2 туров
Египет, Нигерия и Алжир досрочно получили путевки в 1/8 финала КАН-2025

4A. Траоре на голодном пайке. Марез принес победу Алжиру над Буркина-Фасо
Лисы пустыни досрочно получили путевку в 1/8 финала Кубка африканских наций

4B. Слоны и львы поделили джунгли. Кот-д'Ивуар и Камерун разошлись миром
После того, как отличился Амад Дилло, автогол Конана спас Камерун

5A, Тоттенхэм минимально переиграл Кристал Пэлас и поднялся на 11-е место АПЛ
Единственный в матче гол забил Арчи Грэй на 42-й минуте

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал юного украинского полузащитника
Мирослав Васьковский будет выступать за команды U-14 и U-15

6A. Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
Кирилл Пашко вернется в расположение столичного гранда

6B. В львовских Карпатах определились с главным тренером команды
Владислав Лупашко, вероятно, остается во львовском клубе

7. Битва полов. Кирьос переиграл первую ракетку мира Соболенко в двух сетах
Ник одолел Арину со счетом 6:3, 6:3 в выставочном матче, который прошел в Дубае

8. Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Александр поблагодарил за вечер бокса в Эр-Рияде

9A. Рождественская гонка 2025. Без украинского дуэта: как прошел масс-старт?
Немецкая пара порадовала местных фанатов победой

9B. Рождественская гонка 2025. В честь Дальмайер: немцы выиграли все гонки шоу
Янина Хеттих-Вальц и Юстус Штрелов финишировали первыми в персьюте

10. Филипп БУДКОВСКИЙ: «Не доехали, у автобуса спустило одно колесо»
Один из лучших бомбардиров Премьер-лиги дал эксклюзивное интервью

По теме:
Дубль Роналду, ассист Ярмолюка, шоу суперорлов на КАН, защита поясов Иноуэ
Победа МЮ в Boxing Day, Салах решает на КАН, откровения Шевченко
Долги и проблемы Черноморца, усиление для ЛНЗ и Полесья, скандалы на КАН
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
Футбол | 28 декабря 2025, 07:55 35
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо

«Наполи» претендует на Цитаишвили

В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны
Футбол | 28 декабря 2025, 23:32 0
В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны
В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны

Украинцем интересуется «Галатасарай»

Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Футбол | 28.12.2025, 22:03
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Уже 3 команды – в плей-офф. Таблицы Кубка африканских наций после 2 туров
Футбол | 29.12.2025, 06:23
Уже 3 команды – в плей-офф. Таблицы Кубка африканских наций после 2 туров
Уже 3 команды – в плей-офф. Таблицы Кубка африканских наций после 2 туров
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Бокс | 28.12.2025, 08:01
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
28.12.2025, 15:53 1
Футбол
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
27.12.2025, 20:06
Бокс
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
28.12.2025, 08:53 37
Футбол
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
27.12.2025, 09:02
Футбол
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
28.12.2025, 08:29 4
Бокс
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
27.12.2025, 18:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем